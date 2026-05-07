Thomas Ceccon: “Non sono sereno, dopo l’Australia non avevo più voglia di nuotare. Essere vero è la mia caratteristica”

Thomas Ceccon torna a far parlare di sé in una lunga intervista rilasciata al podcast Sportiva-Mente, condotto dai compagni di nazionale Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo. Il campione olimpico ha raccontato senza filtri il suo percorso di crescita e lo sviluppo della sua carriera, toccando anche altre tematiche fondamentali e soffermandosi sulle difficoltà della vita di uno sportivo.

Le difficoltà scolastiche: “Ho fatto una scuola pubblica e poi privata quando mi sono trasferito a Verona per allenarmi. Quando nuotavo la mattina facevo fatica a seguire le lezioni. I professori non mi aiutavano. Ho sempre cercato di tenere nascosta la mia carriera, ma era difficile. Cercavo la sera di studiare dopo gli allenamenti. I ritmi erano duri, abitavo distante dalla piscina, è stato difficile. Avevo mollato la squadra per prepararmi per Tokyo, riprendere gli studi è stato complicato”.

Quanto conta avere due genitori sportivi: “I miei genitori hanno fatto tanti sacrifici, ma a livello sportivo difficilmente possono capire la mia strada. I loro sport li hanno aiutati a superare sacrifici. Fino a 16 anni nuotavo per il mio allenatore e per i miei genitori. Poi ho iniziato ad andare forte per fare risultati, per me stesso. Mio papà mi sprona un po’ di più rispetto a mia mamma, Entrambi non mi hanno mai chiesto risultati”.

L’aiuto della Federazione nel percorso di crescita: “Sicuramente la Federazione mi ha aiutato negli spazi d’acqua. A 18 anni sono entrato nelle Fiamme Oro ed ero già in grado di gestirmi. A 13 anni già volevo diventare un nuotatore professionista, indipendentemente da quello che poteva succedere. Faccio fatica ora a vedere questo nei giovani. Nessuno vuole dare il 100% in questo sport. Se si vuole vincere un’Olimpiade bisogna concentrarsi solo sul nuoto”.

Il desiderio di voler diventare professionista: “A 12 anni il mio allenatore mi chiese il mio obiettivo. Io risposi vincere l’oro olimpico. Avevo già in mente quell’obiettivo. Se non lo avessi vinto a Parigi ci avrei riprovato a Los Angeles e poi a Brisbane. Avevo detto ‘non smetto fin quando non faccio quello che avevo detto da bambino’. A 14 anni ho capito di voler fare il professionista. Il nuoto mi piace tantissimo, quando mi alleno sono contento”.

Quando la passione è diventata ossessione: “Quando avevo 19-20 anni il nuoto è diventato un’ossessione. Ho cominciato a studiare i miei avversari ed i loro tempi. La gara che ho visto di più sono i 200 sl di Phelps a Pechino, quella è una delle migliori di sempre”.

La definizione di talento: “Ho una grande acquaticità perché sono stato allenato così. Sono sempre stato abile a capire i tempi che facevo. A 16 anni facevo quello che volevo. Adesso, se non faccio un giusto periodo di allenamenti, i risultati non arrivano”.

La sua schiettezza: “Io sono fatto così, cerco sempre di dire le cose come stanno. Mi sono autoforzato a non fare determinate cose. Essere vero è una mia caratteristica. Molta gente ha capito questa cosa e mi chiede determinate cose per fare titoli sui giornali, a me non interessa. I giornali fanno il loro lavoro, io non ho mai risposto alle reazioni della gente”.

Le esperienze in Australia: “A 18 anni volevo fare un’esperienza all’estero per imparare la lingua e per capire le differenze con l’Italia. Il mio allenatore è sempre stato d’accordo. Dopo Parigi volevo fare un periodo da gennaio fino ad agosto. In realtà ho fatto quattro mesi per una serie di motivi. Non volevo rimanere in Italia per il caos mediatico creato. In Australia con il fuso orario ero fuori dal mondo. È stata un’esperienza molto positiva sotto molti aspetti. Poi sono tornato ed ho fatto i Mondiali. È bello avere un gruppo con cui allenarsi come in Australia. Prima di fare una serie loro si caricano a vicenda, questa cosa mi ha stupito, non mi era mai successo. Allenarmi diversamente mi è servito tanto. Attualmente voglio stare a casa e prepararmi per l’Olimpiade. Non avevo più voglia di nuotare dopo il periodo australiano. In questo momento non sono sereno, sto cercando di sistemare questa situazione”.

L’aspetto mentale: “Quattro anni fa usufruivo dell’aiuto di uno psicologo. Parlare con un esperto mi ha aiutato. In questo momento parlo con le persone di dovere come il mio allenatore. Adesso potrei nuovamente sentirne il bisogno, ma preferisco gestirla a modo mio. Se diventa una cosa più complicata è diverso”.

Il rapporto con il suo allenatore: “Lui sapeva cosa avrei potuto fare in futuro. Ha fatto un percorso molto ampio con me. Fino a 18 anni facevo tutte le distanze, non hanno avuto fretta. Non ho mai pensato di separarmi da lui. Per come sono fatto io, lui è il migliore allenatore del mondo, potrei elencare mille motivi. È una persona genuina, molto competente, fa il suo lavoro al massimo. Ho bisogno di allenarmi con una persona che stimo”.

Le Olimpiadi di Parigi: “Io dovevo andare per vincere, questo mi ha caricato di aspettative. L’oro di Martinenghi mi ha reso felice. Non potevo non vincere, mi ha caricato un po’ vedere la sua medaglia. È stata molto meglio di quello che immaginavo, infatti sul podio non ho trattenuto l’emozione. Purtroppo è una cosa che dura poco perché il giorno dopo c’è un’altra gara. Devi pensare sempre alle prossime gare. Se a Los Angeles voglio fare più gare devo resettare dopo ogni gara, è una cosa difficilissima”.

Una frase mantra: “La mia è: non ho mai paura di dire quello che penso. Io sono così nella vita. Essere veri è la base di tutto”.