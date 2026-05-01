Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito ci sono Pellizzari e Ciccone
L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a Roma dopo 21 tappe e 3468 km complessivi. Saranno 3 i giorni di riposo, tutti di lunedì, accordati ai corridori delle 23 squadre al via.
Il Team Visma | Lease a Bike vinse lo scorso anno con il britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest’anno punta ancora alla vittoria schierando il danese Jonas Vingegaard. La Red Bull – BORA – hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull’australiano Jai Hindley.
La Lidl-Trek punta per la classifica sul canadese Derek Gee-West, e per le tappe su Jonathan Milan e Giulio Ciccone, mentre la EF Education – EasyPost punta ancora sul ciclista dell’Ecuador Richard Carapaz. L’uomo di classifica del Team Jayco AlUla sarà l’australiano Ben O’Connor.
In attesa di conoscere le scelte di tutte le squadre, non ancora del tutto svelate, vi proponiamo la startlist del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, che verrà aggiornata quotidianamente fino alla vigilia della partenza dalla Bulgaria, quando verranno ufficializzate tutte le formazioni.
STARTLIST GIRO D’ITALIA 2026
1 Lotto Intermarché
0. VAN EETVELT Lennert
0. SLOCK Liam
81. DE LIE Arnaud
82. AERTS Toon
83. DE BUYST Jasper
84. GUALDI Simone
85. KOCKELMANN Mathieu
86. MENTEN Milan
87. ROTA Lorenzo
88. RUTSCH Jonas
2 Team Jayco AlUla
0. CONCA Filippo
0. MEZGEC Luka
141.O’CONNOR Ben
142.ACKERMANN Pascal
143.BOUWMAN Koen
144.DONALDSON Robert
145.ENGELHARDT Felix
146.HATHERLY Alan
147.JUUL-JENSEN Christopher
148.VENDRAME Andrea
3 Groupama – FDJ United
0. GERMANI Lorenzo
51. CAVAGNA Remi
52. BARTHE Cyril
53. HUENS Axel
54. JACOBS Johan
55. KENCH Josh
56. PENHOET Paul
57. ROCHAS Remy
58. ROLLAND Brieuc
4 Red Bull – BORA – hansgrohe
0. VAN POPPEL Danny
121.HINDLEY Jai
122.ALEOTTI Giovanni
123.MOSCON Gianni
124.PELLIZZARI Giulio
125.TUCKWELL Luke
126.VAN DIJKE Mick
127.VLASOV Aleksandr
128.ZWIEHOFF Ben
5 XDS Astana Team
0. FORTUNATO Lorenzo
221.BALLERINI Davide
222.BETTIOL Alberto
223.LIVYNS Arjen
224.LOPEZ Harold Martin
225.MALUCELLI Matteo
226.SCARONI Christian
227.SILVA Guillermo Thomas
228.ULISSI Diego
6 Alpecin-Premier Tech
1. GROVES Kaden
2. BAYER Tobias
3. BUSATTO Francesco
4. GEENS Jonas
5. PLANCKAERT Edward
6. PLOWRIGHT Jensen
7. PRICE-PEJTERSEN Johan
8. VERGALLITO Luca
7 Bahrain – Victorious
11. BUITRAGO Santiago
12. CARUSO Damiano
13. GOVEKAR Matevz
14. MIHOLJEVIC Fran
15. EULALIO Afonso
16. PAASSCHENS Mathijs
17. SEGAERT Alec
18. ZAMBANINI Edoardo
8 Bardiani CSF 7 Saber
21. COVILI Luca
22. MAGLI Filippo
23. MARCELLUSI Martin
24. MARTINELLI Alessio
25. PALETTI Luca
26. TAROZZI Manuele
27. TURCONI Filippo
28. ZANONCELLO Enrico
9 Decathlon CMA CGM Team
31. GALL Felix
32. ANDRESEN Tobias Lund
33. GUDMESTAD Tord
34. MUHLBERGER Gregor
35. NAESEN Oliver
36. PEDERSEN Rasmus Sojberg
37. SCOTSON Callum
38. STAUNE-MITTET Johannes
10 Netcompany INEOS Cycling Team
61. BERNAL Egan
62. ARENSMAN Thymen
63. GANNA Filippo
64. HAIG Jack
65. SHEFFIELD Magnus
66. SVESTAD-BARDSENG Embret
67. SWIFT Connor
68. TURNER Ben
11 Lidl – Trek
71. CICCONE Giulio
72. CONSONNI Simone
73. GEE-WEST Derek
74. GHEBREIGZABHIER Amanuel
75. MILAN Jonathan
76. SOBRERO Matteo
77. TEUTENBERG Tim Torn
78. WALSCHEID Max
12 Movistar Team
91. GARCIA CORTINA Ivan
92. AULAR Orluis
93. LOPEZ Juan Pedro
94. MAS Enric
95. MILESI Lorenzo
96. OLIVEIRA Nelson
97. ROMO Javier
98. RUBIO Einer
13 NSN Cycling Team
101.PINARELLO Alessandro
102.HIRT Jan
103.MULLEN Ryan
104.SCHULTZ Nick
105.SMITH Dion
106.STEWART Jake
107.STRONG Corbin
109.VERNON Ethan
14 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
111.BAX Sjoerd
112.CHRISTEN Fabio
113.DE LA CRUZ David
114.DONOVAN Mark
115.GONZALEZ David
116.HARPER Chris
117.MOSCHETTI Matteo
118.ZUKOWSKY Nickolas
15 Team Picnic PostNL
151.DE JONG Timo
152.FLYNN Sean
153.HAMILTON Chris
154.KNOX James
155.LEEMREIZE Gijs
156.NABERMAN Tim
157.VAN DEN BROEK Frank
158.VAN UDEN Casper
16 Team Polti VisitMalta
161.BAIS Mattia
162.CRESCIOLI Ludovico
163.LONARDI Giovanni
164.MAESTRI Mirco
165.MIFSUD Andrea
166.PESENTI Thomas
167.PIETROBON Andrea
168.SEVILLA Diego Pablo
17 Team Visma | Lease a Bike
171.VINGEGAARD Jonas
172.CAMPENAERTS Victor
173.KELDERMAN Wilco
174.KIELICH Timo
175.KUSS Sepp
176.LEMMEN Bart
177.PIGANZOLI Davide
178.REX Tim
18 Unibet Rose Rockets
201.GROENEWEGEN Dylan
202.DE VRIES Hartthijs
203.FELDMANN Karsten Larsen
204.KOPECKY Tomas
205.KUBIS Lukas
206.LARSEN Niklas
207.POELS Wout
208.REINDERS Elmar
19 Uno-X Mobility
211.HOELGAARD Markus
212.HOLTER Adne
213.KULSET Johannes
214.DVERSNES LAVIK Fredrik
215.LEKNESSUND Andreas
216.BLIKRA Erlend
217.LOLAND Sakarias Koller
218.TJOTTA Martin
DS: BLAUDZUN Michael,KØRNER Max
Emil,VINJEBO Emil Mielke
20 EF Education – EasyPost
42. BATTISTELLA Samuele
43. CEPEDA Jefferson Alexander
44. QUINN Sean
45. RAFFERTY Darren
46. SHAW James
47. VALGREN Michael
48. VAN DER LEE Jardi Christiaan
21 Soudal Quick-Step
132.BASTIAENS Ayco
133.GAROFOLI Gianmarco
134.MAGNIER Paul
135.RACCAGNI NOVIERO Andrea
136.STUYVEN Jasper
137.VAN GESTEL Dries
138.ZANA Filippo
22 Tudor Pro Cycling Team
182.BARTA Will
183.FROIDEVAUX Robin
184.MOZZATO Luca
185.RONDEL Mathys
186.STORER Michael
187.STORK Florian
188.WARBASSE Larry
23 UAE Team Emirates – XRG
192.ARRIETA Igor
193.CHRISTEN Jan
194.NARVAEZ Jhonatan
195.SOLER Marc
196.MORGADO Antonio
197.VINE Jay
198.YATES Adam