Giro d’Italia 2026: il palinsesto tv/streaming previsto giornalmente da RAI ed Eurosport. C’è il Processo alla Tappa

Il Giro d’Italia 2026 godrà di una copertura televisiva capillare e totale: da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio, per tutte le 21 tappe in programma, la Rai garantirà la messa in onda gratis e in chiaro, senza perdersi nemmeno un chilometro. Tutti gli appassionati potranno gustarsi tre settimane di grande ciclismo senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti e potranno divertirsi con la grande sfida sulle strade del Bel Paese per la conquista del Trofeo Senza Fine.

Lo schema sarà quello degli ultimi anni: tutte le tappe potranno essere seguite su RaiSportHD dal via fino alle ore 14.00, poi basterà sintonizzarsi su Rai 2 per vivere le fasi calde della giornata. Decisamente ricca anche la parte relativa ai programmi di contorno, analisi e approfondimento: Giro Mattina su RaiSportHD a partire da 60 minuti prima del via, poi si incomincerà con la telecronaca (divisa in tre parti: Prima Diretta per le battute iniziali, Giro in diretta per la fase centrali, Giro all’arrivo per i chilometri decisivi).

A seguire ci sarà spazio per il Processo alla Tappa su Rai 2 fino alle ore 18.00 e poi ci si trasferirà su RaiSportHD per un paio di appuntamenti: TGiro alle ore 20.00 (45 minuti di analisi) e RiGiro a mezzanotte (verranno riproposte le fasi salienti della frazione). Lo streaming gratuito di tutte le tappe sarà su Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN. Prevista la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PALINSESTO RAI GIRO D’ITALIA 2026

60 minuti prima del via di ogni tappa: Giro Mattina (approfondimento, su RaiSportHD)

Dal via della tappa fino alle ore 14.00: Prima Diretta (immagini della tappa con telecronaca,su RaiSportHD)

Dalle 14.00 al termine della tappa: Giro in Diretta e Giro all’Arrivo (immagini della tappa con telecronaca, su Rai 2)

Dal termine della tappa alle 18.00: Processo alla Tappa (approfondimento, su Rai2)

Ore 20.00: TGiro (approfondimento, su RaiSportHD)

A mezzanotte: RiGiro (i momenti salienti della tappa, su RaiSportHD)

PALINSESTO EUROSPORT GIRO D’ITALIA 2026

Diretta integrale delle tappe su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

Dopo la tappa: approfondimento sul canale YouTube di Eurosport Italia.