Felix Gall, il regolarista. La top5 al Tour 2025 lo rende tra i principali papabili al podio

Non è ancora una certezza, ma la sua continuità potrebbe portarlo lontano, anche molto lontano. Felix Gall si candida ad essere uno dei gradi protagonisti del Giro d’Italia 2026, iconica competizione giunta all’edizione numero 109 ed in scena da venerdì 8 a domenica 31 maggio 2026.

Dopotutto, il corridore in forza alla Decathlon CMA CGM lo scorso anno si è non poco distinto nei Grandi Giri, ottenendo una significativa quinta posizione al Tour De France e l’ottava alla Vuelta a España, due risultati che confermano il suo grande feeling nelle tre settimane.

Quest’anno il suo calendario sarà diverso. Sì perché l’austriaco prenderà parte alla Corsa Rosa e alla gara spagnola, saltando quindi la Grande Boucle. Le sue ambizioni sono alte, come confermano anche le recenti ottime prestazioni in contesti come l’UAE Tour, dove si è accomodato al quinto posto, ed il terzo alla Volta a Catalunya. Il sogno, è invece quello di salire sul podio almeno in un uno dei due palcoscenici.

Non è la prima volta di Gall al Giro. Il precedente, l’unico, è datato 2022, quando partecipo più che altro per rodare il suo sforzo e per prendere le misure con le dimensioni monstre della performance. Non mancarono comunque delle mossa degne di nota, vedi la fuga nelle frazioni del Blockhaus (che ritroverà nuovamente anche quest’anno) e nelle Tre Cime di Lavaredo.

Performando meglio in condizioni calde, Il corridore potrebbe rilevarsi l’underdog della corsa. Difficile insidiare favoriti come Almeida o Vingegaard, ma un piazzamento sul podio appare fattibile. Lo scopriremo strada facendo