Giro d’Italia 2026: i cacciatori di tappe. Tanti gli italiani in cerca di gloria. E l’Astana pullula…

Classifica generale, volate, cronometro, ma non solo. Una corsa a tappe come il Giro d’Italia è ovviamente l’occasione più importante per coloro che vogliono andare all’attacco e togliersi una delle soddisfazioni più importanti della carriera, quella di portare a casa un successo parziale che vale tantissimo.

Sono tanti i cacciatori di tappe che saranno al via della Corsa Rosa dalla Bulgaria, andiamo a scoprirli. Partiamo ovviamente dai colori azzurri: l’XDS Astana Team, a tinte tricolori, presenta Christian Scaroni e Lorenzo Fortunato che l’anno scorso hanno esultato in coppia a Brentonico. Oltre a loro anche Diego Ulissi e Alberto Bettiol.

Punta alla cronometro, ma può essere protagonista anche andando all’attacco anche Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), che spesso ha dimostrato le sue doti in fuga. Proveranno a muoversi in casa azzurra anche Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) e Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), mentre da capire se Filippo Zana deciderà di dedicarsi alla classifica generale, altrimenti potrebbe essere uno degli uomini più attesi in fuga in montagna.

Non mancano gli attaccanti anche tra i non italiani. UAE Team Emirates – XRG che, priva di capitani, può giocarsi le carte Antonio Morgado e Marc Soler, squadra molto offensiva anche la EF Education – EasyPost che magari lancerà il veterano Michael Valgren. Attenzione in casa Ineos a Magnus Sheffield.