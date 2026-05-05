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Giro d’Italia 2026: tutte le altimetrie delle 21 tappe
La spasmodica attesa è ormai giunta al termine, tutto è pronto per godere delle emozioni che una delle corse più importanti del panorama internazionale saprà regalare nelle prossime tre settimane. Inizia venerdì 8 e si conclude domenica 31 maggio l’edizione numero 109 del Giro d’Italia.
La Corsa Rosa sceglie la Bulgaria come sede della Grande Partenza, la prima tappa prenderà il via da Nessebar, e si conclude a Roma, nella suggestiva cornice dei Fori Imperiali, dopo 3468 km suddivisi nel tradizionale format delle ventuno tappe. Andiamo a scoprire l’altimetria di ciascuna di esse.
ALTIMETRIA TAPPE GIRO D’ITALIA
Prima Tappa: Nessebar – Burgas (156 km)
Seconda tappa: Burgas – Veliko Tarnovo (220 km)
Terza Tappa: Plovdiv – Sofia (174 km)
Quarta Tappa: Catanzaro – Cosenza (138 km)
Quinta Tappa: Praia a Mare – Potenza (203 km)
Sesta Tappa: Paestum – Napoli (142 km)
Settima Tappa 7: Formia – Blockhaus (244 km)
Ottava Tappa 8: Chieti – Fermo (156 km)
Nona Tappa 9: Cervia – Corno alle Scale (184 km)
Decima Tappa 10: Viareggio – Massa (cronometro – 42 km)
Undicesima Tappa 11: Porcari – Chiavari (195 km)
Dodicesima Tappa 12: Imperia – Novi Ligure (175 km)
Tredicesima Tappa 13: Alessandria – Verbania (189 km)
Quattordicesima Tappa 14: Aosta – Pila (133 km)
Quindicesima Tappa 15: Voghera – Milano (157 km)
Sedicesima tappa 16: Bellinzona – Carì (113 km)
Diciassettesima Tappa 17: Cassano d’Adda – Andalo (202 km)
Diciottesima Tappa 18: Fai della Paganella – Pieve di Soligo (171 km)
Diciannovesima Tappa 19: Feltre – Alleghe (Piani di Pezzé) (151 km)
Ventesima Tappa 20: Gemona del Friuli – Piancavallo (200 km)
Ventunesima Tappa 21: Roma – Roma (131 km)