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Giro d’Italia 2026: tutte le altimetrie delle 21 tappe

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3 minuti fa

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Per approfondire:
Giro d'Italia 2026
Trofeo Giro d'Italia 2026/ LaPresse

La spasmodica attesa è ormai giunta al termine, tutto è pronto per godere delle emozioni che una delle corse più importanti del panorama internazionale saprà regalare nelle prossime tre settimane. Inizia venerdì 8 e si conclude domenica 31 maggio l’edizione numero 109 del Giro d’Italia.

La Corsa Rosa sceglie la Bulgaria come sede della Grande Partenza, la prima tappa prenderà il via da Nessebar, e si conclude a Roma, nella suggestiva cornice dei Fori Imperiali, dopo 3468 km suddivisi nel tradizionale format delle ventuno tappe. Andiamo a scoprire l’altimetria di ciascuna di esse.

ALTIMETRIA TAPPE GIRO D’ITALIA 

Prima Tappa: Nessebar – Burgas (156 km)

Altimetria/Profile tappa 1 Giro d'Italia 2026

Seconda tappa: Burgas – Veliko Tarnovo (220 km)

Altimetria/Profile tappa 2 Giro d'Italia 2026

Terza Tappa: Plovdiv – Sofia (174 km)

Altimetria/Profile tappa 3 Giro d'Italia 2026

Quarta Tappa: Catanzaro – Cosenza (138 km)

Altimetria/Profile tappa 4 Giro d'Italia 2026

Quinta Tappa: Praia a Mare – Potenza (203 km)

Altimetria/Profile tappa 5 Giro d'Italia 2026

Sesta Tappa: Paestum – Napoli (142 km)

Settima Tappa 7: Formia – Blockhaus (244 km)

Altimetria/Profile tappa 7 Giro d'Italia 2026

 

Ottava Tappa 8: Chieti – Fermo (156 km)

Altimetria/Profile tappa 8 Giro d'Italia 2026

Nona Tappa 9: Cervia – Corno alle Scale (184 km)

Altimetria/Profile tappa 9 Giro d'Italia 2026

Decima Tappa 10: Viareggio – Massa (cronometro – 42 km)

Altimetria/Profile tappa 10 Giro d'Italia 2026

Undicesima Tappa 11: Porcari – Chiavari (195 km)

Altimetria/Profile tappa 11 Giro d'Italia 2026

Dodicesima Tappa 12: Imperia – Novi Ligure (175 km)

Altimetria/Profile tappa 12 Giro d'Italia 2026

Tredicesima Tappa 13: Alessandria – Verbania (189 km)

Altimetria/Profile tappa 13 Giro d'Italia 2026

Quattordicesima Tappa 14: Aosta – Pila (133 km)

Altimetria/Profile tappa 14 Giro d'Italia 2026

Quindicesima Tappa 15: Voghera – Milano (157 km)

Altimetria/Profile tappa 15 Giro d'Italia 2026

Sedicesima tappa 16: Bellinzona – Carì (113 km)

Altimetria/Profile tappa 16 Giro d'Italia 2026

Diciassettesima Tappa 17: Cassano d’Adda – Andalo (202  km)

Altimetria/Profile tappa 17 Giro d'Italia 2026

Diciottesima Tappa 18: Fai della Paganella – Pieve di Soligo (171  km)

 

Diciannovesima Tappa 19: Feltre – Alleghe (Piani di Pezzé) (151 km)

Altimetria/Profile tappa 19 Giro d'Italia 2026

Ventesima Tappa 20: Gemona del Friuli – Piancavallo (200 km)

Altimetria/Profile tappa 20 Giro d'Italia 2026

Ventunesima Tappa 21: Roma – Roma (131 km)

Altimetria/Profile tappa 21 Giro d'Italia 2026

 

 

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