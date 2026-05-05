Giro d’Italia 2026: tutte le altimetrie delle 21 tappe

La spasmodica attesa è ormai giunta al termine, tutto è pronto per godere delle emozioni che una delle corse più importanti del panorama internazionale saprà regalare nelle prossime tre settimane. Inizia venerdì 8 e si conclude domenica 31 maggio l’edizione numero 109 del Giro d’Italia.

La Corsa Rosa sceglie la Bulgaria come sede della Grande Partenza, la prima tappa prenderà il via da Nessebar, e si conclude a Roma, nella suggestiva cornice dei Fori Imperiali, dopo 3468 km suddivisi nel tradizionale format delle ventuno tappe. Andiamo a scoprire l’altimetria di ciascuna di esse.

ALTIMETRIA TAPPE GIRO D’ITALIA

Prima Tappa: Nessebar – Burgas (156 km)

Seconda tappa: Burgas – Veliko Tarnovo (220 km)

Terza Tappa: Plovdiv – Sofia (174 km)

Quarta Tappa: Catanzaro – Cosenza (138 km)

Quinta Tappa: Praia a Mare – Potenza (203 km)

Sesta Tappa: Paestum – Napoli (142 km)

Settima Tappa 7: Formia – Blockhaus (244 km)

Ottava Tappa 8: Chieti – Fermo (156 km)

Nona Tappa 9: Cervia – Corno alle Scale (184 km)

Decima Tappa 10: Viareggio – Massa (cronometro – 42 km)

Undicesima Tappa 11: Porcari – Chiavari (195 km)

Dodicesima Tappa 12: Imperia – Novi Ligure (175 km)

Tredicesima Tappa 13: Alessandria – Verbania (189 km)

Quattordicesima Tappa 14: Aosta – Pila (133 km)

Quindicesima Tappa 15: Voghera – Milano (157 km)

Sedicesima tappa 16: Bellinzona – Carì (113 km)

Diciassettesima Tappa 17: Cassano d’Adda – Andalo (202 km)

Diciottesima Tappa 18: Fai della Paganella – Pieve di Soligo (171 km)

Diciannovesima Tappa 19: Feltre – Alleghe (Piani di Pezzé) (151 km)

Ventesima Tappa 20: Gemona del Friuli – Piancavallo (200 km)

Ventunesima Tappa 21: Roma – Roma (131 km)