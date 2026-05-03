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Giro d’Italia 2026, ventesima tappa Gemona del Friuli-Piancavallo: la giornata del verdetto finale
Sarà la giornata del verdetto finale. L’ultimo scoglio per andarsi a prendere la Maglia Rosa prima della passerella conclusiva che si svolgerà nella capitale. Sabato 30 maggio appuntamento con la ventesima tappa del Giro d’Italia, la Gemona del Friuli-Piancavallo, andiamo a scoprirla nel dettaglio.
200 chilometri da percorrere, 3750 metri di dislivello, una frazione a cinque stelle, disegnata bene con soprattutto un finale entusiasmante. Infatti la pianura praticamente la troviamo solo nella parte iniziale, i primi 81 chilometri.
Il primo antipasto è il GPM di Clauzetto: 6,7 chilometri al 5,6% di pendenza media. Successivamente un altro tratto pianeggiante porta alla prima ascesa verso Piancavallo: 14,5 chilometri al 7,8%, si scollina passando sulla linea del traguardo e poi si affronta una discesa alla quale bisogna prestare sicuramente attenzione.
Neanche il tempo di rifiatare, pochissimi chilometri di pianura e ancora Piancavallo: stesso chilometraggio e stessa pendenza, ma con tantissima fatica accumulata nelle gambe in più per andare a decidere la classifica generale.