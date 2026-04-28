Giro d’Italia 2026, sesta tappa Paestum-Napoli: volata probabile, ma occhio ai finisseur

La sesta tappa del Giro d’Italia 2026 si correrà in Campania. Giovedì 14 maggio infatti i corridori si cimenteranno in un percorso lungo 142 km che prevede una partenza da Paestum, dunque in provincia di Salerno, ed un arrivo nel capoluogo Napoli.

Si tratta di una frazione breve e perlopiù pianeggiante. Nella prima sezione si corre lungo la costa tirrenica; una volta arrivati a Salerno, i corridori saliranno verso Cava de’ Tirreni in quello che sarà il primo ed unico GPM della giornata, preludio della piana intorno al vulcano Vesuvio.

Dopo essere transitati da Nola, i protagonisti percorreranno gli ultimi 70 km transitando in diversi centri abitati senza soluzione di continuità, facendo dunque i conti con le classiche insidie urbane, vedi ostacoli ed arredi. Il passaggio finale a Napoli sarà preceduto da 20 km in superstrada. La metropoli del Sud Italia accoglierà il gruppo sulle sue strade ampie ed asfaltate fino al traguardo. Tutto suggerisce un possibile arrivo in volata, anche se non sono escluse possibili fughe proprio al ridosso del capoluogo partenopeo.

Ricordiamo che la settima tappa della Corsa Rosa si svolgerà venerdì 15 maggio, con un tracciato lungo 244 km la cui partenza è fissata a Formia e l’arrivo insdioso sul monte Blockhaus.