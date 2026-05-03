Giro d’Italia 2026: Filippo Ganna punta tutto sulla cronometro di Massa. Ma occhio alle fughe da lontano

Il desiderio di spingersi oltre i propri limiti rappresenta un propellente irrinunciabile per uno sportivo quando questi sceglie di competere ad alto livello. Filippo Ganna si presenta ai nastri di partenza dell’edizione numero 109 del Giro d’Italia con la voglia di recitare un ruolo da protagonista.

Il corridore piemontese, al suo attivo ci sono sette successi di tappa nella Corsa Rosa, per riuscire nel suo intento deve però sfruttare le occasioni a propria disposizione e per questo ha già certamente cerchiato in rosso una data sul suo personale calendario: martedì 19 maggio, giorno della Viareggio-Marina di Massa, cronometro individuale di 42 km.

La lunga prova contro il tempo rappresenta il terreno privilegiato di caccia per un corridore che può e deve sfruttare l’occasione per provare a centrare il successo. Ganna però non è solamente un provetto specialista della cronometro, ma anche un eccellente corridore da classiche: nel suo palmares figurano infatti il secondo posto alla Milano-Sanremo 2025 e il successo di Attraverso le Fiandre 2026, corsa vinta con la straordinaria rimonta negli ultimi metri su Van Aert.

La capacità di tenere sulle salite con pendenze non eccessive e l’attitudine ad imporsi nello sprint di gruppi ristretti potrebbero favorire l’inserimento dell’italiano in una o più fughe da lontano nelle giornate che gli organizzatori sembrano aver studiato per favorire l’azione dei corridori che provano a sganciarsi dal gruppo per andare alla ricerca del successo di tappa.