CiclismoGiro d'ItaliaStrada

Giro d’Italia 2026: tutte le squadre partecipanti ed i capitani

Jonathan Milan Lapresse

Il Giro d’Italia è alle porte: l’edizione numero 109 scatterà dalla Bulgaria venerdì. Siamo pronti a vivere lo spettacolo della Corsa Rosa: andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con i possibili capitani e velocisti.

SQUADRE GIRO D’ITALIA 2026

Alpecin – Premier Tech

Capitano: –

Cacciatore di tappe: Francesco Busatto

Velocista: Kaden Groves

Bahrain – Victorious 

Capitano: Santiago Buitrago

Cacciatori di tappe: Damiano Caruso, Alec Segaert

Velocista: –

Bardiani CSF 7 Saber

Capitano: –

Cacciatore di tappe: Martin Marcellusi

Velocista: Enrico Zanoncello

Decathlon CMA CGM Team

Capitano: Felix Gall

Cacciatore di tappe: –

Velocista: Tobias Lund Andresen

EF Education – EasyPost

Capitano: –

Cacciatori di tappe: Jefferson Alexander Cepeda, Michael Valgren

Velocista: –

Groupama – FDJ United

Capitano: –

Cacciatore di tappe: –

Velocista: Paul Penhoët

Netcompany INEOS Cycling Team

Capitano: Egan Bernal

Cacciatori di tappe: Thymen Arensman, Filippo Ganna

Velocista: Ben Turner

Lidl-Trek

Capitano: Derek Gee-West

Cacciatore di tappe: Giulio Ciccone

Velocista: Jonathan Milan

Lotto Intermarché

Capitano: Lennert van Eetvelt

Cacciatore di tappe: Simone Gualdi

Velocista: Arnaud De Lie

Movistar Team 

Capitano: Enric Mas

Cacciatore di tappe: Einer Rubio

Velocista: Orluis Aular

NSN Cycling Team

Capitano: Alessandro Pinarello

Cacciatore di tappe: Corbin Strong

Velocista: Ethan Vernon

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

Capitano: –

Cacciatore di tappe: –

Velocista: Matteo Moschetti

Red Bull – BORA – hansgrohe 

Capitano: Giulio Pellizzari

Cacciatori di tappe: Nico Denz, Jai Hindley

Velocista: –

Soudal Quick-Step

Capitano: Filippo Zana

Cacciatore di tappe: Jasper Stuyven

Velocista: Paul Magnier

Team Jayco AlUla

Capitano: Ben O’Connor

Cacciatore di tappe: Andrea Vendrame

Velocista: Pascal Ackermann

Team Picnic PostNL

Capitano: –

Cacciatore di tappe: Warren Barguil

Velocista: Casper Van Uden

Team Polti VisitMalta

Capitano: –

Cacciatori di tappe: Ludovico Crescioli, Mirco Maestri

Velocista: Giovanni Lonardi

Team Visma | Lease a Bike

Capitano: Jonas Vingegaard

Cacciatori di tappe: Sepp Kuss, Victor Campenaerts

Velocista: –

Tudor Pro Cycling Team

Capitano: Michael Storer

Cacciatore di tappe: Mathys Rondel

Velocista: –

UAE Team Emirates – XRG

Capitano: Adam Yates

Cacciatori di tappe: Antonio Morgado, Jan Christen, Marc Soler, Jay Vine

Velocista: –

Unibet Rose Rockets

Capitano: –

Cacciatore di tappe: Wout Poels

Velocista: Dylan Groenewegen

Uno-X Mobility

Capitano: –

Cacciatore di tappe: Andreas Leknessund

Velocista: Erlend Blikra

XDS Astana Team

Capitano: –

Cacciatori di tappe: Christian Scaroni, Davide Ballerini

Velocista: Matteo Malucelli

