Giro d’Italia 2026: tutte le squadre partecipanti ed i capitani
Il Giro d’Italia è alle porte: l’edizione numero 109 scatterà dalla Bulgaria venerdì. Siamo pronti a vivere lo spettacolo della Corsa Rosa: andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con i possibili capitani e velocisti.
SQUADRE GIRO D’ITALIA 2026
Alpecin – Premier Tech
Capitano: –
Cacciatore di tappe: Francesco Busatto
Velocista: Kaden Groves
Bahrain – Victorious
Capitano: Santiago Buitrago
Cacciatori di tappe: Damiano Caruso, Alec Segaert
Velocista: –
Bardiani CSF 7 Saber
Capitano: –
Cacciatore di tappe: Martin Marcellusi
Velocista: Enrico Zanoncello
Decathlon CMA CGM Team
Capitano: Felix Gall
Cacciatore di tappe: –
Velocista: Tobias Lund Andresen
EF Education – EasyPost
Capitano: –
Cacciatori di tappe: Jefferson Alexander Cepeda, Michael Valgren
Velocista: –
Groupama – FDJ United
Capitano: –
Cacciatore di tappe: –
Velocista: Paul Penhoët
Netcompany INEOS Cycling Team
Capitano: Egan Bernal
Cacciatori di tappe: Thymen Arensman, Filippo Ganna
Velocista: Ben Turner
Lidl-Trek
Capitano: Derek Gee-West
Cacciatore di tappe: Giulio Ciccone
Velocista: Jonathan Milan
Lotto Intermarché
Capitano: Lennert van Eetvelt
Cacciatore di tappe: Simone Gualdi
Velocista: Arnaud De Lie
Movistar Team
Capitano: Enric Mas
Cacciatore di tappe: Einer Rubio
Velocista: Orluis Aular
NSN Cycling Team
Capitano: Alessandro Pinarello
Cacciatore di tappe: Corbin Strong
Velocista: Ethan Vernon
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
Capitano: –
Cacciatore di tappe: –
Velocista: Matteo Moschetti
Red Bull – BORA – hansgrohe
Capitano: Giulio Pellizzari
Cacciatori di tappe: Nico Denz, Jai Hindley
Velocista: –
Soudal Quick-Step
Capitano: Filippo Zana
Cacciatore di tappe: Jasper Stuyven
Velocista: Paul Magnier
Team Jayco AlUla
Capitano: Ben O’Connor
Cacciatore di tappe: Andrea Vendrame
Velocista: Pascal Ackermann
Team Picnic PostNL
Capitano: –
Cacciatore di tappe: Warren Barguil
Velocista: Casper Van Uden
Team Polti VisitMalta
Capitano: –
Cacciatori di tappe: Ludovico Crescioli, Mirco Maestri
Velocista: Giovanni Lonardi
Team Visma | Lease a Bike
Capitano: Jonas Vingegaard
Cacciatori di tappe: Sepp Kuss, Victor Campenaerts
Velocista: –
Tudor Pro Cycling Team
Capitano: Michael Storer
Cacciatore di tappe: Mathys Rondel
Velocista: –
UAE Team Emirates – XRG
Capitano: Adam Yates
Cacciatori di tappe: Antonio Morgado, Jan Christen, Marc Soler, Jay Vine
Velocista: –
Unibet Rose Rockets
Capitano: –
Cacciatore di tappe: Wout Poels
Velocista: Dylan Groenewegen
Uno-X Mobility
Capitano: –
Cacciatore di tappe: Andreas Leknessund
Velocista: Erlend Blikra
XDS Astana Team
Capitano: –
Cacciatori di tappe: Christian Scaroni, Davide Ballerini
Velocista: Matteo Malucelli