Giro d’Italia 2026: Giulio Ciccone ‘battitore libero’ o tornerà la tentazione della classifica?

Il Giro d’Italia 2026 si avvicina e il solito interrogativo torna d’attualità: Giulio Ciccone dovrà agire da “battitore libero” o cedere alla tentazione della classifica generale? Il corridore abruzzese della Lidl-Trek non è mai riuscito a dedicarsi veramente, per un motivo o per l’altro, alla graduatoria, con miglior piazzamento in carriera un sedicesimo posto nel 2016.

Nel 2025, però, si era intravista una possibile evoluzione: Ciccone era in piena lotta per il podio prima dell’ultima settimana, salvo poi essere tagliato fuori da una caduta che ne ha compromesso le ambizioni. Un episodio che ha lasciato più di un dubbio su ciò che avrebbe potuto essere.

Quest’anno Ciccone non ha ancora portato a casa grandi risultati a livello individuale. Tra Tirreno-Adriatico, Catalunya e Liegi però la condizione è apparsa in crescendo, una buona notizia verso la Corsa Rosa, da sempre la gara più amata.

La Lidl-Trek, infatti, dovrebbe puntare con decisione su Derek Gee-West, reduce da un eccellente quarto posto nell’edizione precedente e profilo più strutturato per la classifica generale. In questo scenario, l’ipotesi più logica appare quella di un Ciccone libero di muoversi a caccia di tappe, senza pressioni di classifica e con la possibilità di sfruttare ogni spiraglio nelle frazioni più dure.