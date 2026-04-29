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Giro d’Italia 2026: gli scalatori ed i possibili pretendenti alla maglia azzurra
Ci avviciniamo a grandi passi verso la prima corsa a tappe della stagione, il Giro d’Italia che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria. L’attesa è ovviamente tanta, non solo per la classifica generale, ma anche per le altre graduatorie, sempre molto ambite. A partire dalla Maglia Azzurra che premia il miglior scalatore del lotto.
Attenzione ovviamente ai big, che delle volte possono monopolizzare anche questa classifica: corridori come Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari possono darsi battaglia su tanti dei GPM più importanti, portando a casa tantissimi punti.
Spazio però agli specialisti di questo genere di classifiche. A partire da Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) che l’ha conquistata nella passata stagione ed ha le doti per andare in fuga in montagna.
Tra i possibili antagonisti la coppia della Movistar formata da Einer Rubio ed un redivivo Nairo Quintana che potrebbe testarsi in questo campo. Da tenere d’occhio anche un attaccante nato come lo spagnolo Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG). Tra i nomi da seguire anche quello di Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team).