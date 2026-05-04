Dove vedere in tv il Giro d’Italia 2026? Le alternative per lo streaming

Il Giro d’Italia 2026 scatterà dalla Bulgaria venerdì 9 maggio e si concluderà a Roma domenica 31 maggio: saranno 21 le tappe in programma, con 20 frazioni in linea e 1 cronometro individuale, oltre a 3 giorni di riposo, previsti tutti di lunedì, l’11, il 18 ed il 25 maggio.

Oltre alle dirette delle tappe, i palinsesti di RAI ed Eurosport per il Giro d’Italia 2026 hanno previsto anche numerose rubriche, in modo da rendere ancor più vasta la copertura televisiva in chiaro ed in abbonamento per l’edizione numero 109 della Corsa Rosa.

Nutrito il programma RAI: si inizia 60 minuti prima del via con Giro Mattina (su Rai Sport HD), poi fino alle 14.00 c’è Prima Diretta (su Rai Sport HD). Cambio di rete dalle 14.00 alle 17.15 circa con Giro in Diretta e Giro all’Arrivo (su Rai 2 HD) e poi dalle 17.15 circa alle 18.00 col Processo alla Tappa (su Rai 2 HD). Alle 20.00 c’è TGiro (su Rai Sport HD), infine alle 00.00 si chiude con RiGiro (su Rai Sport HD).

Risponde Eurosport con un programma non da meno: tra la partenza e le 17:15 (circa) su Eurosport 1 HD ecco la tappa in diretta. Al termine di ogni frazione ci sarà un ricco dopo tappa sul canale YouTube Eurosport Italia, poi attorno alle 22:00, su Eurosport 2 HD replica ed analisi, infine nel rullo notturno, su Eurosport 2 HD la replica della tappa.

La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 109 del Giro d’Italia sarà affidata a Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre lo streaming gratuito sarà assicurato da Rai Play, infine lo streaming in abbonamento sarà a cura di Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

GIRO D’ITALIA 2026 IN CHIARO

60 minuti prima del via Giro Mattina (su Rai Sport HD)

fino alle 14.00 Prima Diretta (su Rai Sport HD)

dalle 14.00 alle 17.15 circa Giro in Diretta e Giro all’Arrivo (su Rai 2 HD)

dalle 17.15 circa alle 18.00 Processo alla Tappa (su Rai 2 HD)

20.00 TGiro (su Rai Sport HD)

00.00 RiGiro (su Rai Sport HD)

GIRO D’ITALIA 2026 IN ABBONAMENTO

Tra la partenza e le 17:15 (circa) su Eurosport 1 HD Tappa in diretta

Al termine di ogni frazione dopo tappa sul canale YouTube Eurosport Italia

Attorno alle 22:00, su Eurosport 2 HD replica ed analisi

Nel rullo notturno, su Eurosport 2 HD replica della tappa

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD e poi su Rai 2 HD.

Diretta streaming: gratuita su Rai Play, in abbonamento su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TIM Vision, Prime Video.

Diretta Live testuale: OA Sport.