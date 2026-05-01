Giro d’Italia 2026, quindicesima tappa Voghera-Milano: frazione di trasferimento

Domenica 24 maggio, dopo lo sfiancante tappa con arrivo a Pila si svolgerà quindicesima frazione del Giro D’Italia 2026. Nello specifico i corridori si cimenteranno in un tracciato facile, lungo 157 km con partenza da Voghera ed arrivo a Milano.

Si tratta di un percorso completamente piatto, contrassegnato da strade larghe e rettilinee. Dopo aver passato Pavia i corridori percorreranno la stessa tratta della Sanremo, per poi entrare dopo la Chiesa Rossa in un circuito finale dalla lunghezza di 16.3 km e da attraversare per quattro volte.

Anche il circuito sarà pianeggiante, su vialoni ampi e pochissime curve, di cui l’ultima situata a circa 2 km dall’arrivo. Il rettilineo finale su asfalto ha una larghezza di 8 m. Inutile sottolineare che sarà sicuramente volata, con gli sprinter che non vorranno farsi sfuggire l’occasione.

Ricordiamo che il giorno successivo (lunedì 25 maggio) ci sarà la pausa, con la Corsa Rosa che riprenderà martedì con la sedicesima tappa (Bellinzona-Carì).