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Giro d’Italia 2026, dodicesima tappa Imperia-Novi Ligure: tornano in scena i velocisti
Giovedì 21 maggio si correrà la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Nello specifico i corridori si cimenteranno in un percorso breve, solo 175 k5 da percorrere tra la Liguria ed il Piemonte, precisamente con partenza da Imperia ed arrivo a Novi Ligure.
Si tratta di una frazione particolarmente congegnale alle ruote veloci. Nella prima sezione i protagonisti attraverseranno in senso opposto, fino a Sanvona, quello della Milano-Sanremo. Successivamente si csaleranno Colle Giovo e Bric Berton, preludio della Pianura Pedana, con cui si raggiungerà Novi Ligure dopo alcuni brevi saliscendi.
Gli ultimi 3 km saranno rettilinei, rigorosamente intervallati da alcune rotatorie che il gruppo seguirà senza deviazioni. Presente anche un’ultima curva a 3000 metri dal traguardo. Il rettilineo finale è lungo 2800 metri in asfalto, con una larghezza di 7-5 m.
Stiamo quindi parlando certamente di una tappa di transizione. Le ascese, seppur tutto fuorché proibitive, potrebbero da una parte favorire una fuga, dall’altro mettere a dura prova i velocisti con meno capacità di resistenza, specie in condizioni atmosferiche particolari.