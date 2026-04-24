Tutte le Regioni e le province del Giro d’Italia 2026: dove passa la Corsa Rosa? Si sale da Sud, via all’estero

Il Giro d’Italia 2026 si avvicina a grandi passi: la grande partenza avrà luogo il prossimo 8 maggio, le prime tre frazioni si svolgeranno in Bulgaria e poi ci si trasferirà nel Bel Paese, dove si risalirà lo Stivale da Sud a Nord, prima del trasferimento a Roma per la grande chiusura prevista domenica 31 maggio. Si preannuncia un intenso viaggio di tre settimane, che ci terrà compagnia nel cuore della primavera e che rappresenterà come sempre un grande rito per l’intero Paese.

La Corsa Rosa toccherà 17 delle 20 Regioni italiane: all’appello mancheranno Sicilia, Sardegna e Umbria. Con una partenza all’estero, era impossibile toccare le due isole maggiori per ragioni logistiche e gli organizzatori hanno cercato di attraversare il maggior numero di aree della Nazione.La quarta tappa coinvolgerà la Calabria, dove si rimarrà anche per la parte iniziale della quinta frazione, dove si arriverà in Basilicata.

La Campania sarà la grande protagonista della sesta giornata, mentre la settima coinvolgerà Lazio, Campania, Molise e Abruzzo. Spazio ad Abruzzo e Marche nell’ottava, la nona tappa sarà ospitata dall’Emilia-Romagna, la cronometro Viareggio-Massa si snoderà in Toscana, da dove scatterà l’undicesima frazione per concludersi in Liguria.

Il Piemonte sarà teatro della dodicesima e della tredicesima tappa, il Giro d’Italia 2026 si trasferirà poi in Valle d’Aosta e in Lombardia per il penultimo weekend. L’ultima settimana inizierà in Svizzera, poi saranno Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto ad animare le successive tre tappe. Ventesima frazione in Friuli-Venezia Giulia, per poi trasferirsi nel Lazio. Andiamo a scoprire, tappa per tappa, tutte le Regioni e le Province attraversate dalla prossima Corsa Rosa.

REGIONI E PROVINCE GIRO D’ITALIA 2026

PRIMA TAPPA (Nesebar-Burgas): Bulgaria.

SECONDA TAPPA (Burgas-Velko Tarnovo): Bulgaria.

TERZA TAPPA (Plovdiv-Sòfia): Bulgaria.

QUARTA TAPPA (Catanzaro-Cosenza): Regioni: Calabria. Province: Catanzaro, Cosenza.

QUINTA TAPPA (Praia a Mare-Potenza): Regioni: Calabria, Basilicata. Province: Cosenza, Potenza, Matera.

SESTA TAPPA (Paestum-Napoli): Regioni: Campania. Province: Salerno, Napoli.

SETTIMA TAPPA (Formia-Blockhaus): Regioni: Lazio, Campania, Molise, Abruzzo. Province: Latina, Frosinone, Caserta, Isernia, L’Aquila, Chieti, Pescara.

OTTAVA TAPPA (Chieti-Fermo): Regioni: Abruzzo, Marche. Province: Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Fermo.

NONA TAPPA (Cervia-Corno alle Scale): Regioni: Emilia-Romagna. Province: Ravenna, Bologna.

DECIMA TAPPA (Viareggio-Massa, cronometro individuale): Regioni: Toscana. Province: Lucca, Massa Carrara.

UNDICESIMA TAPPA (Porcari-Chiavari): Regioni: Toscana, Liguria. Province: La Spezia, Genova.

DODICESIMA TAPPA (Imperia-Novi Ligure): Regioni: Liguria, Piemonte. Province: Imperia, Savona, Alessandria.

TREDICESIMA TAPPA (Alessandria-Verbania): Regioni: Piemonte. Province: Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Verbania.

QUATTORDICESIMA TAPPA (Aosta-Pila): Regioni: Valle d’Aosta. Province: Aosta.

QUINDICESIMA TAPPA (Voghera-Milano): Regioni: Lombardia. Province: Pavia, Milano.

SEDICESIMA TAPPA (Bellinzona-Carì): Svizzera.

DICIASSETTESIMA TAPPA (Cassano d’Adda-Andalo): Regioni: Lombardia, Trentino-Alto Adige. Province: Milano, Bergamo, Brescia, Trento.

DICIOTTESIMA TAPPA (Fai della Paganella-Pieve di Soligo): Regioni: Trentino-Alto Adige, Veneto. Province: Trento, Vicenza, Belluno, Treviso.

DICIANNOVESIMA TAPPA (Feltre-Alleghe): Regioni: Veneto. Province: Belluno.

VENTESIMA TAPPA (Gemona del Friuli-Piancavallo): Regioni: Friuli-Venezia Giulia. Province: Udine, Pordenone.

VENTUNESIMA TAPPA (Roma-Roma): Regioni: Lazio. Province: Roma.