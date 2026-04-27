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Giro d’Italia 2026, seconda tappa Burgas-Veliko Tarnovo: prime scaramucce tra gli uomini di classifica
Si avvicina sempre di più il momento della Grande Partenza del Giro d’Italia 2026, che in questa edizione avverrà dalla Bulgaria. Le prime tre tappe della Corsa Rosa saranno infatti sul territorio bulgaro e specialmente la seconda potrebbe già portare a qualche scossone, con un percorso decisamente interessante nei 221 chilometri da Burgas a Valiko Tarnovo.
Un inizio di tappa abbastanza tranquillo, su terreno abbastanza pianeggiante e con la presenza di qualche saliscendi. Fari puntati al centesimo chilometro per il traguardo volante di Sliven, dove gli uomini che si giocano la maglia a punti potrebbero darsi battaglia ed anche per questo motivo il gruppo potrebbe non far andare via la fuga inizialmente.
Gli attaccanti di giornata potrebbero cominciare a trovare spazio successivamente quando arrivano le prime salite di questo Giro d’Italia. Due GPM di terza categoria prima a Byala Pass e poi a Vratnik Pass. Dopo la seconda ascesa comincerà un lungo tratto in discesa, intervallato da qualche piccolissima salitella.
Fari puntati poi anche sul chilometro Red Bull situato proprio in prossimità dell’ultima salita di giornata. Si sale verso il Monastero di Lyaskovets, circa 3.5 km al 7.5%, con lo scollinamento a pochi chilometri dal traguardo. Da capire se si muoveranno già gli uomini di classifica, ma un po’ di battaglia ci sarà sicuramente, visto che ogni secondo in questo Giro potrebbe davvero contare.