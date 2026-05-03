Giro d’Italia 2026, diciannovesima tappa Feltre-Alleghe: tappone dolomitico da brividi con la Cima Coppi del Passo Giau

Esistono tutti i presupposti per vivere una battaglia epica in grado di scaldare il cuore degli appassionati fino all’ultimo metro. Venerdì 29 maggio il Giro d’Italia affronta il terzultimo atto con la Feltre-Alleghe (Piani di Pezzé) di 151 chilometri. Il tappone dolomitico da brividi vivrà il suo momento clou con la Cima Coppi del Passo Giau.

La diciannovesima frazione dell’edizione 2026 della Corsa Rosa propone un dislivello di 5000 metri e ben sei GPM da affrontare, negli ultimi cento chilometri, in una costante alternanza di salite e discese che non concederanno il minimo riposo ai corridori. Chi conquisterà il successo lo farà dopo aver speso tutte le energie a propria disposizione.

La gara, dopo l’iniziale tratto di avvicinamento, si scalda con la scalata del Passo Duran, prima categoria di 12,1 chilometri, con pendenze comprese tra 8,2 e 14% e il Coi, seconda categoria di 5,8 km tra il 9,7 e il 19%. La discesa accompagna i ciclisti verso lo sprint intermedio di Palafavera e la salita di Forcella Staulanza, altra seconda categoria di 6,3 km con pendenze tra il 6,7 e il 10%. La successiva discesa porta la gara verso il momento culminante con il Passo Giau, Cima Coppi con i suoi 2233 metri e asperità di 9,9 chilometri tra il 9,3 e il 14%.

Al chilometro 118,6 è posizionato il chilometro Red Bull che precede la cima del Passo Falzarego, seconda categoria di 10 km con pendenze tra il 5,6 e il 10%. La strada scende poi nuovamente per dare inizio alla salita verso il traguardo di Piani di Pezzé, seconda categoria di cinque chilometri con pendenze tra il 9,6 e il 15%.