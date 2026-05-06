Giro d’Italia 2026: date, orari di partenza e arrivo delle 21 tappe

Il Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada prenderà il via venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma: saranno 21 le tappe in programma, con venti frazioni in linea ed una cronometro individuale, oltre a tre giorni di riposo, previsti tutti di lunedì, l’11, il 18 ed il 25 maggio.

Tutte le tappe, ad eccezione delle ultime due, visto il lungo trasferimento da Piancavallo a Roma, prevedono la conclusione della frazione alle ore 17.15, e per questo motivo l’orario di partenza sarà calibrato di volta in volta in base alla media oraria prevista.

La frazione più lunga, in termini di durata, sarà quella con l’arrivo sul Blockhaus: previste 6 ore e mezza di gara, dato che la partenza è fissata per le 10.45, con l’arrivo previsto alle 17.15, mentre la tappa più breve, ad esclusione della crono, sarà la passerella finale di Roma, che durerà circa 3 ore, con partenza alle 15.40 ed arrivo alle 18.45.

ORARI DI PARTENZA E ARRIVO DELLE 21 TAPPE

Venerdì 8 maggio 1ª tappa, Nessebar-Burgas: partenza ore 13.50, arrivo ore 17.15

Sabato 9 maggio 2ª tappa, Burgas-Veliko Tarnovo: partenza ore 11.50, arrivo ore 17.15

Domenica 10 maggio 3ª tappa, Plovdiv-Sofia: partenza ore 13.05, arrivo ore 17.15

Martedì 12 maggio 4ª tappa, Catanzaro-Cosenza: partenza ore 13.40, arrivo ore 17.15

Mercoledì 13 maggio 5ª tappa, Praia a Mare-Potenza: partenza ore 12.15, arrivo ore 17.15

Giovedì 14 maggio 6ª tappa, Paestum-Napoli: partenza ore 13.50, arrivo ore 17.15

Venerdì 15 maggio 7ª tappa, Formia-Blockhaus: partenza ore 10.45, arrivo ore 17.15

Sabato 16 maggio 8ª tappa, Chieti-Fermo: partenza ore 13.15, arrivo ore 17.15

Domenica 17 maggio 9ª tappa, Cervia-Corno alle Scale: partenza ore 12.35, arrivo ore 17.15

Martedì 19 maggio 10ª tappa, Viareggio-Massa: partenza primo corridore ore 13.15, arrivo ultimo corridore ore 17.15

Mercoledì 20 maggio 11ª tappa, Porcari-Chiavari: partenza ore 12.20, arrivo ore 17.15

Giovedì 21 maggio 12ª tappa, Imperia-Novi Ligure: partenza ore 13.05, arrivo ore 17.15

Venerdì 22 maggio 13ª tappa, Alessandria-Verbania: partenza ore 12.40, arrivo ore 17.15

Sabato 23 maggio 14ª tappa, Aosta-Pila: partenza ore 12.55, arrivo ore 17.15

Domenica 24 maggio 15ª tappa, Voghera-Milano: partenza ore 13.40, arrivo ore 17.15

Martedì 26 maggio 16ª tappa, Bellinzona-Carì: partenza ore 13.45, arrivo ore 17.15

Mercoledì 27 maggio 17ª tappa, Cassano d’Adda-Andalo: partenza ore 12.10, arrivo ore 17.15

Giovedì 28 maggio 18ª tappa, Fai della Paganella-Pieve di Soligo: partenza ore 13.15, arrivo ore 17.15

Venerdì 29 maggio 19ª tappa, Feltre-Alleghe: partenza ore 12.30, arrivo ore 17.15

Sabato 30 maggio 20ª tappa, Gemona del Friuli-Piancavallo: partenza ore 10.45, arrivo ore 16.00

Domenica 31 maggio 21ª tappa, Roma-Roma: partenza ore 15.40, arrivo ore 18.45