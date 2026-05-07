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Giro d’Italia 2026: tutti gli italiani in gara. La quota azzurra è la più numerosa
È tutto pronto. Sta finalmente per prendere il via l’avventura che terrà l’Italia del ciclismo con il fiato sospeso. Scatta domani e si concluderà domenica 31 maggio a Roma l’edizione numero 109 del Giro d’Italia. La quota azzurra è la più numerosa all’interno di una startlist comprendente 184 ciclisti. I corridori nostrani si presentano al via con l’ambizione di recitare un ruolo da protagonisti per quanto concerne i vari obiettivi: lotta per il podio, maglia ciclamino e vittorie di tappa.
Giulio Pellizzari è senza dubbio la punta di diamante della spedizione azzurra. Il corridore marchigiano sarà il capitano della Red Bull e da più parti indicato come il più credibile antagonista del super favorito Vingegaard e autorevole candidato per la conquista di uno dei gradini del podio.
Jonathan Milan torna al Giro per provare a vincere il maggior numero possibile di tappe negli arrivi in volata e puntare alla maglia ciclamino di leader della classifica punti dopo aver vinto la maglia verde nel Tour de France 2025. L’altro corridore molto atteso in casa Lidl-Trek è Giulio Ciccone sul cui cammino pende un interrogativo di fondo: il corridore abruzzese uscirà presto dalla generale per dedicarsi alla ricerca dei successi di tappa o coltiverà ancora ambizioni di classifica?
Punta a lasciare il segno anche Filippo Ganna. L’alfiere della INEOS ha già puntato il proprio mirino sulla Viareggio-Massa di 42 chilometri, unica prova contro il tempo della Corsa Rosa e parte nel ruolo di grande favorito per il successo di tappa. Il corridore piemontese proverà però a sfruttare le sue attitudini da uomo da classiche per inserirsi in qualche fuga da lontano nelle frazioni che gli organizzatori hanno disegnato per gli attaccanti di giornata.
Nel ruolo di cacciatori di tappe proveranno a dir la propria Christian Scaroni e Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team, Gianmarco Garofoli della Soudal Quick-Step e Martin Marcellusi della Bardiani CSF 7 Saber. L’auspicio è quello di migliorare in maniera netta il bilancio del 2025 con il solo successo di tappa conquistato dallo stesso Scaroni a San Valentino e di ritrovare un italiano sul podio dopo il secondo posto conquistato da Damiano Caruso nel 2021.
ITALIANI IN GARA AL GIRO D’ITALIA 2026
Alpecin-Premier Tech
Francesco Busatto
Luca Vergallito
Bahrain Victorious
Damiano Caruso
Edoardo Zambanini
Bardiani CSF 7 Saber
Filippo Magli
Martin Marcellusi
Luca Paletti
Manuele Tarozzi
Filippo Turconi
Enrico Zanoncello
EF Education – EasyPost
Samuele Battistella
Vincenzo Albanese
Lidl-Trek
Giulio Ciccone
Simone Consonni
Jonathan Milan
Matteo Sobrero
Lotto Intermarché
Lorenzo Rota
Simone Gualdi
Movistar Team
Lorenzo Milesi
Netcompany INEOS
Filippo Ganna
NSN Cycling Team
Alessandro Pinarello
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
Matteo Moschetti
Red Bull – BORA – hansgrohe
Giovanni Aleotti
Gianni Moscon
Giulio Pellizzari
Soudal Quick-Step
Gianmarco Garofoli
Andrea Raccagni Noviero
Team Jayco AlUla
Andrea Vendrame
Team Polti VisitMalta
Mattia Bais
Ludovico Crescioli
Giovanni Lonardi
Mirco Maestri
Thomas Pesenti
Alessandro Tonelli
Team Visma | Lease a Bike
Davide Piganzoli
Tudor Pro Cycling Team
Luca Mozzato
XDS Astana Team
Davide Ballerini
Alberto Bettiol
Matteo Malucelli
Christian Scaroni
Diego Ulissi