Giro d’Italia 2026: tutti gli italiani in gara. La quota azzurra è la più numerosa

È tutto pronto. Sta finalmente per prendere il via l’avventura che terrà l’Italia del ciclismo con il fiato sospeso. Scatta domani e si concluderà domenica 31 maggio a Roma l’edizione numero 109 del Giro d’Italia. La quota azzurra è la più numerosa all’interno di una startlist comprendente 184 ciclisti. I corridori nostrani si presentano al via con l’ambizione di recitare un ruolo da protagonisti per quanto concerne i vari obiettivi: lotta per il podio, maglia ciclamino e vittorie di tappa.

Giulio Pellizzari è senza dubbio la punta di diamante della spedizione azzurra. Il corridore marchigiano sarà il capitano della Red Bull e da più parti indicato come il più credibile antagonista del super favorito Vingegaard e autorevole candidato per la conquista di uno dei gradini del podio.

Jonathan Milan torna al Giro per provare a vincere il maggior numero possibile di tappe negli arrivi in volata e puntare alla maglia ciclamino di leader della classifica punti dopo aver vinto la maglia verde nel Tour de France 2025. L’altro corridore molto atteso in casa Lidl-Trek è Giulio Ciccone sul cui cammino pende un interrogativo di fondo: il corridore abruzzese uscirà presto dalla generale per dedicarsi alla ricerca dei successi di tappa o coltiverà ancora ambizioni di classifica?

Punta a lasciare il segno anche Filippo Ganna. L’alfiere della INEOS ha già puntato il proprio mirino sulla Viareggio-Massa di 42 chilometri, unica prova contro il tempo della Corsa Rosa e parte nel ruolo di grande favorito per il successo di tappa. Il corridore piemontese proverà però a sfruttare le sue attitudini da uomo da classiche per inserirsi in qualche fuga da lontano nelle frazioni che gli organizzatori hanno disegnato per gli attaccanti di giornata.

Nel ruolo di cacciatori di tappe proveranno a dir la propria Christian Scaroni e Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team, Gianmarco Garofoli della Soudal Quick-Step e Martin Marcellusi della Bardiani CSF 7 Saber. L’auspicio è quello di migliorare in maniera netta il bilancio del 2025 con il solo successo di tappa conquistato dallo stesso Scaroni a San Valentino e di ritrovare un italiano sul podio dopo il secondo posto conquistato da Damiano Caruso nel 2021.

ITALIANI IN GARA AL GIRO D’ITALIA 2026

Alpecin-Premier Tech

Francesco Busatto

Luca Vergallito

Bahrain Victorious

Damiano Caruso

Edoardo Zambanini

Bardiani CSF 7 Saber

Filippo Magli

Martin Marcellusi

Luca Paletti

Manuele Tarozzi

Filippo Turconi

Enrico Zanoncello

EF Education – EasyPost

Samuele Battistella

Vincenzo Albanese

Lidl-Trek

Giulio Ciccone

Simone Consonni

Jonathan Milan

Matteo Sobrero

Lotto Intermarché

Lorenzo Rota

Simone Gualdi

Movistar Team

Lorenzo Milesi

Netcompany INEOS

Filippo Ganna

NSN Cycling Team

Alessandro Pinarello

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

Matteo Moschetti

Red Bull – BORA – hansgrohe

Giovanni Aleotti

Gianni Moscon

Giulio Pellizzari

Soudal Quick-Step

Gianmarco Garofoli

Andrea Raccagni Noviero

Team Jayco AlUla

Andrea Vendrame

Team Polti VisitMalta

Mattia Bais

Ludovico Crescioli

Giovanni Lonardi

Mirco Maestri

Thomas Pesenti

Alessandro Tonelli

Team Visma | Lease a Bike

Davide Piganzoli

Tudor Pro Cycling Team

Luca Mozzato

XDS Astana Team

Davide Ballerini

Alberto Bettiol

Matteo Malucelli

Christian Scaroni

Diego Ulissi