UAE Emirates senza Joao Almeida al Giro d’Italia: chi sarà il capitano? Doppia ipotesi

Prima Isaac del Toro (non era comunque in programma la Corsa Rosa in un primo momento per il messicano), poi Joao Almeida si sono dovuti fermare. In una UAE Team Emirates – XRG dove con Tadej Pogacar tutto funziona alla perfezione, arrivano i problemi in vista del Giro d’Italia che è pronto a partire dalla Bulgaria.

La formazione sarà comunque di altissimo valore visto il roster stellare che la squadra emiratina si può permettere, ma mancheranno però dei capitani veri e propri in chiave classifica generale, soprattutto a causa del forfait dell’ultimo momento arrivato da parte del portoghese.

Chi proverà a centrare un piazzamento di lusso nella generale verso Roma? Difficile, quasi impossibile vedere uno dei corridori della UAE battagliere con Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari, cosa che Almeida avrebbe potuto fare alla grande (era tra i primi candidati al podio), l’obiettivo può essere quello di centrare la top-10.

L’esperienza di Adam Yates è una garanzia: nono nel 2017, dodicesimo nel 2025 (facendo da gregario a del Toro), il gemello del campione uscente Simon ha tutte le carte in regola, con la sua costanza, per centrare un ottimo risultato. Proverà a far classifica per la prima volta Jan Christen? Il giovane elvetico, classe 2004, ha la classe dei corridori fortissimi, in salita va forte e può provare a giocarsi le proprie chance, anche se non si è mai testato nelle tre settimane.