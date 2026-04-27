Giro d’Italia 2026, prima tappa Nessebar-Burgas: prima maglia rosa ad un velocista

Mancano ormai meno di due settimana alla partenza del Giro d’Italia numero 109. La Corsa Rosa partirà l’8 maggio e si concluderà il 31 maggio con la classica passarella a Roma. Anche quest’anno, gli organizzatori hanno optato per una partenza al di fuori della nostra penisola. Sarà infatti la Bulgaria ad ospitare le prime tre tappe della corsa a tappe italiana.

La frazione inaugurale prenderà il via da Nessebar e si concluderà a Burgas dopo 147 chilometri totali. Sarà una partenza molto calma per il gruppo che affronterà un percorso senza particolari difficoltà altimetriche. Dopo 70 chilometri si entrerà in un circuito (22 chilometri) con la presenza dell’unico GPM di giornata, quello di Cape Agalina di quarta categoria.

Lo stesso verrà riaffrontato dal gruppo al chilometro 106, prima però ci sarà lo Sprint Intermedio di Sozopol (chilometro 90). Dopo aver affrontato per la seconda volta il 22 chilometri del circuito, ci si dirigerà verso Burgas per affrontare un nuovo saliscendi fino al traguardo finale. Ultimi chilometri su strade larghe, con gli ultimi metri leggermente a salire. La prima tappa del Giro d’Italia 2026 partirà alle 14.00 e si concluderà indicativamente verso le 17.15. Sarà indubbiamente una frazione dedicata alle ruote veloci con uno degli sprinter che indosserà la prima maglia rosa del Giro 109.