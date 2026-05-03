Giro d’Italia 2026, ventunesima tappa Roma-Roma: passerella finale tra i Fori Imperiali

Manca ormai meno di una settimana alla partenza ufficiale del Giro d’Italia numero 109. Come è avvenuto nelle scorse edizioni, il primo Grande Giro della stagione si aprirà fuori dal territorio italiano. Sarà infatti la Bulgaria ad ospitare le prime tre frazioni del Giro prima del passaggio in Italia. L’ultima tappa sarà quella di Roma, in programma il 31 maggio.

Dopo tre settimane dure e spettacolari, tutto si concluderà con la passarella nella città laziale. Sarà come sempre una tappa diversa da tutte le altre, in cui non dominerà l’agitazione ma bensì una particolare calma che pian piano accompagnerà i corridori verso l’ambito traguardo. La volata finale è infatti comunque un grande obiettivo di tutti gli sprinter.

Il percorso di 131 chilometri si sviluppa tutto attorno alla Città Eterna. Dopo la partenza presso l’EUR si passerà per la prima volta sul traguardo posto nella fantastica location dei Fori Imperiali. Ci si sposta poi brevemente verso Ostia prima di affrontare gli otto giri del circuito attorno alla Capitale, ognuno di 9.5 chilometri. Attenzione ai sempre pericolosi sanpietrini e agli ultimi metri leggermente all’insù prima del traguardo.