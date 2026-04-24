Le salite del Giro d’Italia 2026: tutti i GPM e le categoria tappa per tappa. Giau, Duran e Piancavallo fanno paura

Il Giro d’Italia 2026 scatterà venerdì 8 aprile dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma: ventuno tappe per tre settimane abbondanti di grande passione, tre frazioni in terra straniera e poi il ritorno nello Stivale che verrà percorso da Sud verso Nord, prima della grande chiusura nella Capitale. Il tracciato elaborato dagli organizzatori appare molto stuzzicante e avvincente, tra tante giornate di montagne, una lunga cronometro adatta agli specialisti, occasioni per velocisti e fuggitivi.

Le salite non mancheranno durante la Corsa Rosa, con una svariata serie di GPM che metteranno a dura prova i ciclisti e avranno un ruolo fondamentale in ottica classifica generale. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Passo Giau. Riflettori puntati sulla diciannovesima tappa (Passo Duran, Passo Giau, Passo Falzarego e arrivo in quota a Pian di Pezzè), sulla ventesima frazione (doppia ascesa a Piancavallo), ma anche sugli arrivi in salita di Carì, Pila, Corno alle Scale e Blockhaus.

Ci saranno solo tre giornate senza Gran Premi della Montagna: oltre alla prova contro il tempo completamente pianeggiante, saranno sicuramente dedicate a una volata di gruppo le giornate di Roma (quindicesima tappa) e Roma (ventunesima e ultima tappa). Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie dei GPM per il Giro d’Italia 2026.

SALITE GIRO D’ITALIA 2026

PRIMA TAPPA (Nesebar-Burgas): Cape Agalina (quarta categoria, due volte)

SECONDA TAPPA (Burgas-Velko Tarnovo): Byala Pass (terza categoria), Vratniik Pass (terza categoria), Lyaskovets Monastery Pass (terza categoria)

TERZA TAPPA (Plovdiv-Sòfia): Borovets Pass (seconda categoria)

QUARTA TAPPA (Catanzaro-Cosenza): Cozzo Tunno (seconda categoria)

QUINTA TAPPA (Praia a Mare-Potenza): Prestieri (terza categoria), Montagna Grande di Viggiano (seconda categoria)

SESTA TAPPA (Paestum-Napoli): Cava de’ Tirreni (quarta categoria)

SETTIMA TAPPA (Formia-Blockhaus): Roccaraso (seconda categoria), Blockhaus (prima categoria, arrivo in salita)

OTTAVA TAPPA (Chieti-Fermo): Montefiore d’Aso (terza categoria), Monterubbiano (quarta categoria), Capoarco (quarta categoria), Fermo (quarta categoria, arrivo in salita)

NONA TAPPA (Cervia-Corno alle Scale): Querciola (terza categoria), Corno alle Scale (prima categoria, arrivo in salita)

DECIMA TAPPA (Viareggio-Massa, cronometro individuale): non sono previsti GPM

UNDICESIMA TAPPA (Porcari-Chiavari): Passo del Termine (terza categoria), Colle di Guaitarola (seconda categoria), Colla dei Scuoli (terza categoria), Red Bull KM (Cogorno, no categoria)

DODICESIMA TAPPA (Imperia-Novi Ligure): Colle Giovo (terza categoria), Bric Berton (terza categoria)

TREDICESIMA TAPPA (Alessandria-Verbania): Bieno (quarta categoria), Ungiasca (terza categoria)

QUATTORDICESIMA TAPPA (Aosta-Pila): Saint-Barthelemy (prima categoria), Doues (terza categoria), Lin Noir (prima categoria), Verrogne (seconda categoria), Pila (prima categoria, arrivo in salita)

QUINDICESIMA TAPPA (Voghera-Milano): non sono previsti GPM

SEDICESIMA TAPPA (Bellinzona-Carì): Torre (terza categoria), Leontica (seconda categoria), Torre (terza categoria), Leontica (seconda tappa), Carì (prima categoria, arrivo in salita)

DICIASSETTESIMA TAPPA (Cassano d’Adda-Andalo): Passo dei Tre Termini (terza categoria), Cocca di Lodrino (terza categoria), Andalo (terza categoria)

DICIOTTESIMA TAPPA (Fai della Paganella-Pieve di Soligo): Fastro (terza categoria), Muro di Ca’ del Poggio (quarta categoria)

DICIANNOVESIMA TAPPA (Feltre-Alleghe): Passo Duran (prima categoria), Coi (seconda categoria), Forcella Staulanza (seconda categoria), Passo Giau (Cima Coppi), Passo Falzarego (seconda categoria), Alleghe (Pian di Pezzè, seconda categoria, arrivo in salita)

VENTESIMA TAPPA (Gemona del Friuli-Piancavallo): Clauzetto (terza categoria), Piancavallo (prima categoria), Piancavallo (prima categoria, arrivo in salita)

VENTUNESIMA TAPPA (Roma-Roma): non sono previsti GPM.