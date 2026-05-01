Giro d’Italia 2026, quattordicesima tappa Aosta-Pila: 5 GPM, sarà sfida campale sulle Alpi

Nelle tre settimane in cui abitualmente si sviluppa una grande corsa a tappe esistono giornate dal peso specifico decisamente più elevato delle altre. Sabato 23 maggio il Giro d’ Italia propone la quattordicesima tappa, la Aosta-Pila di 133 chilometri. Si prospetta una giornata nella quale sarà difficile avere la possibilità di tirare il fiato.

Sarà, molto ragionevolmente, sfida campale sulle Alpi con cinque GPM e un dislivello di 4350 metri. Sembra molto difficile ipotizzare che al termine della frazione la classifica generale non abbia subito scossoni significativi: siamo al cospetto di uno dei momenti sliding doors della Corsa Rosa.

La cavalcata dei corridori, impegnati in un costante saliscendi, inizierà dal Saint Barthelemy, prima categoria di 15,8 chilometri con pendenze tra il 6,5% e il 13%. La successiva discesa porterà i corridori verso lo sprint intermedio di Roisan e la salita di Doues, terza categoria che rappresenta la difficoltà meno impegnativa di giornata.

I ciclisti continuano le loro fatiche con Lin Noi, prima categoria con pendenze tra il 7,9% e il 12%, e Verrogne, seconda categoria di 5,6 km con pendenze tra il 6,9% e il 12%. Si scende nuovamente verso valle fino al Red Bull km per poi iniziare la scalata finale verso Pila, prima categoria di 16,5 km con pendenze tra il 7,1% e l’11%.