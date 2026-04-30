Giro d’Italia 2026: i velocisti. Milan cerca il tris in ciclamino. Gli avversari non mancheranno

Manca praticamente una settimana all’inizio del Giro d’Italia 2026. Cresce sempre di più l’attesa per la Corsa Rosa, che quest’anno vedrà la sua partenza dalla Bulgaria. Un inizio dedicato ai velocisti ed infatti sul traguardo di Burgas sarà proprio uno sprinter ad indossa la prima maglia rosa dell’edizione numero 109. Un obiettivo che sicuramente vorrà centrare Jonathan Milan, che si presenta come anche il grande favorito per conquistare la maglia ciclamino, il simbolo principale per tutti i velocisti alla fine del Giro.

Lo sprinter della Lidl-Trek ha trionfato nella classifica a punti per due anni (2023 e 2024) e sicuramente cercherà di arrivare in ciclamino anche sul traguardo finale di Roma, puntando ad aumentare il bottino di vittorie al Giro d’Italia, che finora in carriera sono state quattro. Dopo uno strabiliante inizio di stagione tra AlUla Tour e UAE Tour, il friulano ha conquistato un successo anche alla Tirreno-Adriatico sul traguardo di San Benedetto del Tronto. La stagione delle classiche del Nord non è andata bene, ma il focus era tutto per il Giro d’Italia, che è il grande obiettivo stagionale di Milan.

Non mancheranno di certo i rivali per il velocista italiano. Il danese Tobias Lund Andresen ( Decathlon CMA CGM Team), che ha già timbrato il cartellino proprio alla Tirreno-Adriatico, fa decisamente paura. Fari puntati anche sul belga Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) e sull’olandese Dylan Groenewegen ( Unibet Rose Rockets), che sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo, con tre vittorie consecutive sul finire di Marzo.

Attenzione anche al francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step), che punta a centrare la sua prima vittoria in un Grande Giro. Sarà sicuramente della partita nelle volate anche l’australiano Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech) ed oltre a lui anche il britannico Ethan Vernon ( NSN Cycling Team) ed il francese Paul Penhoet (Groupama – FDJ United). In casa Italia oltre a Milan sicuramente punteranno alla vittoria di una tappa anche Matteo Malucelli (XDS Astana Team) e Giovanni Lonardi ( Team Polti VisitMalta).