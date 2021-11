Moto2, Simone Corsi in pole position nel GP di Valencia! Secondo Vietti, 5° Raul Fernandez, 8° Gardner

La pole position in Moto2 per il Gran Premio di Valencia è di Simone Corsi, con il tempo di 1:34.956. Dietro di lui, in prima fila, ci sono Celestino Vietti e Augusto Fernandez; rispettivamente, i tempi realizzati sono 1:35.005 e 1:35.026.

Distacchi non eccessivi dunque dal crono di Corsi che è valso la pole: era dal 2012 che il pilota della Agusta non conquistava la prima posizione in griglia di partenza. La qualifica della Moto2 è dunque nel segno dell’Italia, con due piloti azzurri in prima fila. Più dietro i due contendenti al titolo, Raul Fernandez, 5° (caduto a curva 9), e Remy Gardner, 8°.

I migliori tempi del Q1 sono stati realizzati da Simone Corsi, Thomas Luthi, Hafizh Syahrin e Joe Roberts, che hanno conquistato il Q2 e la speranza di ambire sino all’ultimo alla pole position. Gran qualifica dunque per Corsi, che, appunto, partiva dal Q1.

Bene anche gli altri italiani: oltre al secondo posto di Vietti, da sottolineare il quarto posto di Fabio Di Giannantonio; 11° Marco Bezzecchi.

Ecco i risultati, con tempo e distacchi, dei migliori 10 delle qualifiche del Gran Premio di Valencia per la Moto2:

1 Simone Corsi 1:34.956

2 Celestino Vietti 1:35.005 (+0.049)

3 Augusto Fernandez 1:35.026 (+0.070)

4 Fabio Di Giannantonio 1:35.034 (+0.078)

5 Raul Fernandez 1:35.036 (+0.080)

6 Thomas Luthi 1:35.091 (+0.135)

7 Aron Canet 1:35.103 (+0.147)

8 Remy Gardner 1:35.117 (+0.161)

9 Jorge Navarro 1:35.153 (+0.197)

10 Sam Lowes 1:35.179 (+0.223)

Foto: MotoGP. com Press