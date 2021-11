Moto3, Artigas trionfa a Valencia davanti a Garcia e Masià. Foggia stende Acosta e viene penalizzato

Xavier Artigas si conferma un grande specialista di Valencia e vince il Gran Premio della Comunità Valenciana 2021, ultimo atto stagionale del Mondiale Moto3. Si tratta del primo successo in carriera nel Motomondiale per il 18enne di Barcellona, che era già salito sul podio proprio al “Ricardo Tormo” l’anno scorso nel suo weekend d’esordio in questa categoria.

Completano il podio altri due spagnoli, con Sergio Garcia 2° a 43 millesimi dal vincitore e Jaume Masià 3° al termine di una rimonta fantastica dalla 23ma piazza in griglia. Quarta posizione per il ceco Filip Salac, che ha preceduto il turco Deniz Oncu in occasione del suo ritorno in gara dopo la squalifica di Austin.

6° al traguardo il vice-campione del mondo Dennis Foggia, che è stato però penalizzato di 3″ retrocedendo in 13ma piazza per aver steso Pedro Acosta (vincitore del Mondiale, nel 2022 passerà alla Moto2) al penultimo giro con un attacco fuori dalla righe. Top10 per gli italiani Stefano Nepa e Niccolò Antonelli, va a punti anche Romano Fenati nella sua ultima gara in Moto3. Caduta nel finale per Andrea Migno.

CLASSIFICA MOTO3 GP VALENCIA 2021

1 43 X. ARTIGAS 38:30.302 2 11 S. GARCIA +0.043 3 5 J. MASIA +0.232 4 12 F. SALAC +0.443 5 53 D. ÖNCÜ +0.540 6 82 S. NEPA +1.156 7 28 I. GUEVARA +1.209 8 99 C. TATAY +2.109 9 23 N. ANTONELLI +2.185 10 71 A. SASAKI +2.322

Credit: MotoGP.com Press