Fabio Quartararo esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Valencia, ultimo atto del Motomondiale 2021. Il francese ha completato la Q2 odierna con l’ottavo tempo inserendosi alle spalle del sudafricano Brad Binder (KTM) e lo spagnolo Alex Rins (Suzuki), rispettivamente in settima e sesta piazza.

Il centauro della Yamaha paga 684 millesimi dallo spagnolo Jorge Martin, il migliore nella giornata odierna al termine di una sessione dominata dalle Ducati. La casa di Borgo Panigale domina la scena con l’iberico che precede il nostro Francesco Bagnaia e l’australiano Jack Miller.

Il campione del mondo 2021 ha dichiarato alla stampa: “Facciamo fatica, non so cosa sta succedendo. Il passo non è male, ma in qualifica non posso fare nulla. Franco lo scorso anno ha fatto la pole, quest’anno fa fatica ed è più lento del 2021. Non abbiamo il feeling giusto, in frenata ho molte difficoltà”.

Non è mancato un nuovo commento dal #20 del gruppo sull’amico Valentino Rossi, pronto per l’ultima competizione nel Motomondiale: “Valentino è stato unico nella sua carriera. Ottenendo dei risultati buoni potresti avvicinarlo, ma è praticamente impossibile fare come lui”.

Foto: MotoGP Press