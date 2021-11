MotoGP, GP Valencia 2021: si chiude la stagione, tutto pronto per il grande saluto a Valentino Rossi

Si chiude il Mondiale di MotoGP 2021 e lo fa con una delle tappe con meno attese degli ultimi anni. Il Gran Premio della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento del campionato, infatti, oltre ad essere corso su uno dei tracciati più anonimi del calendario (il “Ricardo Tormo”) parte con un solo grande spunto di interesse: il lungo e doveroso saluto a Valentino Rossi. La leggenda del Motomondiale, infatti, saluta il Circus ed è pronto a raccogliere una ovazione lunga tre giorni, per celebrare la sua impareggiabile carriera.

Per il resto, come detto, gli spunti di interesse sono davvero pochi. Fabio Quartararo ha già ampiamente vinto il titolo iridato, e ha fatto anche in tempo a Portimao di commettere il suo primo errore stagionale, per cui la sua concentrazione sarà già tutta verso il prossimo campionato. Francesco “Pecco” Bagnaia, a sua volta, ha già blindato la sua piazza d’onore nella classifica generale, per cui darà tutto per cercare di vincere la sua quarta gara in questo splendido finale di stagione.

Alle loro spalle, cercheranno spazio sotto il sole diversi piloti. Innanzitutto l’ex campione del mondo Joan Mir, reduce da un brillante podio nell’Algarve. La sua Suzuki sembra ideale per la pista spagnola e, di conseguenza, farà di tutto per chiudere in bellezza questo suo 2021, magari centrando la prima vittoria stagionale. Anche in casa Honda si proverà a dare il massimo dopo un secondo anno senza titoli con un Marc Marquez menomato.

Poche chance, invece, per ciò che rimane del team Yamaha, con Franco Morbidelli ancora alla ricerca della giusta condizione fisica dopo l’intervento al ginocchio, quindi passando al team Petronas, Andrea Dovizioso metterà in cascina altri chilometri importanti per ritrovare il feeling con una MotoGP, mentre tutto ruoterà attorno a Valentino Rossi. Il “Dottore” sa che è giunto all’ultimo weekend della sua epopea, ma la sua M1 è lontana anni luce dall’essere competitiva. L’abbraccio del pubblico sarà il modo migliore per dimenticare il presente e lanciarsi verso la seconda parte della sua vita, quella del post-moto.

Foto: Lapresse