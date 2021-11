Francesco “Pecco” Bagnaia manca per appena 64 millesimi la sua sesta pole position consecutiva, ma può trarre comunque un bilancio decisamente positivo dal suo sabato del Gran Premio della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021.

Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, il portacolori del team Ducati Factory ha messo in mostra quello che sta sciorinando ormai da diverse settimane, ovvero efficacia sia sul giro secco sia, soprattutto, sul passo gara. La partenza al palo oggi l’ha conquistata il suo collega di marchio del team Pramac, Jorge Martin con il tempo di 1:29.936, ma “Pecco” si è fermato davvero ad una manciata di millesimi con il suo 1:30.000.

Anzi, senza la caduta in curva 2 nel corso dell’ultimo tentativo, il pilota torinese poteva anche provare ad attaccare la prestazione dello spagnolo. Ad ogni modo il vincitore del Gran Premio dell’Algarve della scorsa settimana, anche domani partirà con i favori del pronostico a Valencia. Il ducatista se la dovrà giocare in casa questa vittoria, perchè la moto di Borgo Panigale sta davvero facendo il vuoto in queste ultime settimane.

Prima fila tutta “rossa” con Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Jack Miller, quindi quinta posizione per Johann Zarco, a sandwich tra le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins. Ecco, proprio le moto di Hamamatsu potrebbero essere le rivali più agguerrite per “Pecco” e compagni, dato che hanno saputo dare il proprio massimo in qualifica, ovvero il loro tallone d’Achille. Domani Mir e Rins, partendo più avanti del solito, cercheranno il guizzo che è sempre mancato nel corso di quest’anno, con l’ormai ex campione del mondo che proverà in tutti i modi a tornare alla vittoria proprio laddove ha centrato l’unica della sua carriera.

Vedremo, invece, cosa sarà in grado di fare il nuovo “Re” della classe regina. Fabio Quartararo sembra avere un po’ staccato la spina dopo aver ufficializzato il titolo (com’è normale che sia) e domani sarà solamente ottavo in griglia. A favore del nizzardo, tuttavia, un passo gara interessante (dopotutto ha chiuso la FP4 al secondo posto in 1:31.277 a soli 69 millesimi da Takaaki Nakagami), mentre “Pecco” Bagnaia ha fatto segnare un 1:31.377 con una serie di giri davvero interessanti. Arriverà la quarta vittoria nelle ultime sei gare per il portacolori della Ducati? Vedendo il suo trend di questo periodo, il favorito è lui, ma nella MotoGP nulla è scontato e lui, dopo la caduta di Misano 2, è il primo a saperlo…

Credit: MotoGP. com Press