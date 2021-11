Rally Monza 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Manca meno di una settimana all’edizione 2021 dell’ACI Monza Rally, ultimo atto del Mondiale. Il titolo, come accaduto nella passata stagione, sarà assegnato in occasione dell’evento brianzolo tra il francese Sébastien Ogier ed il gallese Elfyn Evans.

17 punti dividono i due pretendenti per il campionato alla vigilia di una prova che si preannuncia oltremodo interessante. I due portacolori di Toyota inseguono anche il titolo costruttori, ancora incerto alla vigilia del championship decider.

Sono al momento 474 i punti le Yaris contro i 427 di Hyundai che per Monza dovrà rinunciare all’estone Ott Tanak, assente per motivi personali. Occhi puntati sullo spagnolo Daniel Sordo e sul belga Thierry Neuville, vincitore in Spagna nell’ultimo atto disputato.

L’ACI Monza Rally 2021 sarà proposto come sempre in streaming sul sito del campionato attraverso il servizio a pagamento che trasmette tutte le speciali della serie. Non ci sono informazioni, per ora, per una diffusione in chiaro su RAI Sport (canale 57 del digitale terrestre) come accaduto lo scorso anno. OA Sport vi aggiornerà su quanto accade nel tempio della velocità direttamente da Monza.

RALLY MONZA 2021 IN TV

Da venerdì 19 a domenica 21 novembre

Diretta streaming sul sito ufficiale – a pagamento

Photo LiveMedia/Nikos Katikis