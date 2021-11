Doveva finire così. Il GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP, ha sorriso alla Ducati e a Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Quattro vittorie nelle ultime sei gare per ‘Pecco’ hanno un sapore speciale per quello che in Spagna ha rappresentato, ovvero la gara di addio di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ finisce qui la sua straordinaria carriera del nove volte iridato e Bagnaia, che è cresciuto come pilota nell’Academy VR46, ha voglio dedicargli una grafica speciale suo casco e il successo di questo GP.

“Questo è un regalo per lui e per quello che mi ha dato. Volevo chiudere così ed è stato tutto perfetto“, le parole felici ed emozionante del ducatista al termine della corsa.

Una Ducati che si è confermata straordinariamente performante, piazzando Jorge Martin in seconda posizione e Jack Miller in terza: “Abbiamo lavorato in maniera splendida e abbiamo raccolto i risultati del nostro lavoro. Avevo grandi sensazioni in moto e la Ducati si guida davvero bene. Sono felice di questo risultato. Ringrazio Valentino per tutto quello che ha fatto a noi dell’Academy“, ha concluso ‘Pecco’.

Poco dopo ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “L’abbraccio con Valentino è stato una cosa bella, perché gli ho trasmesso quello che sentivo. Noi stiamo lavorando da paura e abbiamo creato la miglior moto possibile. La cosa bella di oggi è lui e aver potuto dedicargli questo. Gli vogliamo un bene della Madonna e quello che ho fatto sabato mi è venuto spontaneo, dandogli un supporto nelle qualifiche. Aver indossato il caso con scritto ‘Che Spettacolo!’ è stato un onore. Senza di lui io non sarei stato così, ha dato tutto per noi ed era l’unico modo che potessi farlo per omaggiarlo“.

Foto: MotoGP.com Press