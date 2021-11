MotoGP, Valentino Rossi ha tirato fuori gli artigli! Una delle migliori qualifiche stagionali a Valencia: il cuore del fenomeno

“Doctor, the last dance“: la si potrebbe definire così l’ultima uscita della carriera di Valentino Rossi a Valencia (Spagna). Il pilota che ha vissuto ad alto livello a cavallo di due secoli si appresta a lasciare e nelle qualifiche odierne del GP iberico è arrivato il graffio del campione.

Sì perché, in barba ai detrattori, Rossi ha queste caratteristiche. Non è solo un discorso di storia, ben rappresentata dai nove titoli, dalle 115 vittorie (89 in top-class) e dai 235 podi (199 nella classe regina). Parliamo di una personalità speciale e la voglia è quella di lasciare il segno in maniera chiara.

Bravo Valentino quest’oggi a muoversi nella FP3 e nel time-attack, sfruttando il riferimento offertogli da Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati). Il rapporto tra i due è noto e per colui che sogna di ripercorrere anche solo in parte quanto fatto dal campione di Tavullia dare un sostegno non è un fastidio. Il ’46’ ha sfruttato alla grande la chance e la decima piazza odierna su un circuito-cruccio non è poca cosa.

Una delle migliori qualifiche del nove volte iridato in quest’annata, considerando il quarto posto in Qatar, il nono in Francia e l’ottavo in Gran Bretagna. La quarta top-10 può essere festeggiata come fosse una vittoria per Valentino e nel gruppo dei migliori dieci ci tiene a restarci anche quando conterà davvero. Domani si assegneranno i punti e Rossi vorrà tagliare il traguardo per poter festeggiare così l’ultima gara della propria fantastica carriera, all’insegna di ambizione e divertimento.

Foto: MotoGP.com Press