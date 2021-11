“Ho sempre sognato di fare lo stage diving come Jim Morrison nel 1978“. Valentino Rossi ha realizzato uno dei suoi sogni proprio al termine della sua gloriosa carriera nel Motomondiale. Il Dottore ha concluso la sua avventura con il decimo posto nel GP di Valencia, si è reso protagonista di un commovente e infinito giro d’onore, dopo aver abbracciato tutti i centauri sotto una curva interamente vestita di giallo e sventolante le bandiere col numero 46. Successivamente è rientrato ai box ed è iniziata la festa, fino a uno dei momenti più clou di questa memorabile giornata.

Valentino Rossi si è buttato sopra i suoi uomini, che lo hanno fatto volteggiare per aria sostenendolo con le proprie mani. In effetti il centauro della Yamaha sembrava contento come un bambino di fronte al regalo più bello che abbia mai ricevuto. Il sorriso stampato sul volto del 42enne era enorme, come se aspettasse questo momento da diverso tempo: una vera e propria rockstar, tanto che il paragone con Jim Morrison gli è subito venuto in mente in avvio dell’intervista d’addio rilasciata a Sky Sport MotoGP. Di seguito il VIDEO dello stage diving di Valentino Rossi a Valencia.

VIDEO VALENTINO ROSSI, LO STAGE DIVING A VALENCIA

Foto: Lapresse