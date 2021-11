MotoGP, VR46 conferma Luca Marini e Marco Bezzecchi in top-class nel 2022

Il segreto di Pulcinella? Un po’ sì, ma pur non essendoci ancora il comunicato ufficiale il Team VR46 ha annunciato quali saranno i piloti che correranno l’anno prossimo in MotoGP. I nomi sono quelli di Luca Marini e di Marco Bezzecchi, che saranno in sella alla Ducati nei test collettivi della prossima settimana (18-19 novembre) a Jerez.

A fare questa ‘rivelazione’ è stato il team manager della struttura di Valentino Rossi, Pablo Nieto: “La prossima settimana faremo i test di MotoGP. Come tutti sanno, faremo il test con Luca Marini e Marco Bezzecchi, che saranno i nostri piloti“, le sue parole al sito ufficiale del campionato.

Va precisato che i due centauri non avranno a disposizione lo stesso materiale: Marini, che ha fatto il proprio esordio quest’anno nella massima cilindrata, guiderà una Desmosedici GP in versione Factory (uguale a quella dei piloti ufficiali e degli alfieri del Pramac Racing), mentre Bezzecchi avrà una GP21 (la Ducati di quest’anno).

“Marco avrà la moto del 2021. Non so se sarà quella di Bagnaia o quella di Miller, ma l’avrà a disposizione dalla settimana prossima a Jerez. Questo è importante, perché inizieremo con la moto che avrà per tutta la stagione“, ha precisato Nieto.

Per quanto riguarda la squadra di Moto2, al fianco di Celestino Vietti ci sarà coi colori VR46 Niccolò Antonelli, che quindi farà il salto dalla Moto3 alla classe intermedia. Si attendono a questo punto notizie sul Main Sponsor, visto che negli ultimi mesi ci sono state chiacchiere sul gigante petrolifero saudita Aramco.

Foto: MotoGP.com Press