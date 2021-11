MotoGP, risultati FP2 GP Valencia: Ducati davanti con Miller, 3° Bagnaia. Arranca Valentino Rossi

Ci pensa Jack Miller a fissare il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, la pioggia della mattinata lascia spazio a condizioni di asciutto e i piloti ne approfittano.

Davanti a tutti si piazza l’australiano del team Ducati con il tempo di 1:30.927 con appena 12 millesimi di vantaggio sul padrone di casa, lo spagnolo Pol Espargarò (Honda) in 1:30.393. Terzo tempo, a soli 68 millesimi, per Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati) in 1:30.995. Quarto tempo per lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) in 1:31.336 a 409 millesimi.

Quinto crono per un altro padrone di casa, Jorge Martin (Ducati Pramac) in 1:31.396 a 469 millesimi, sesto per il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) a mezzo secondo esatto, quindi settimo lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) a 586, ottavo il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 594, quindi nono un redivivo Andrea Dovizioso (Yamaha Petronas) a 670 millesimi, mentre chiude la top10 il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 676.

Si ferma in undicesima posizione Fabio Quartararo (Yamaha) a 781 millesimi, quindi tredicesimo il suo compagno di team Franco Morbidelli a 905. Si ferma in 15a posizione Danilo Petrucci (KTM Tech3) a 1.156, quindi diciannovesimo (alle spalle di Maverick Vinales) il nostro Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) a 1.292, quindi 20° Luca Marini (Ducati Sky VR46) a 1.302, quindi 21° ed ultimo Valentino Rossi (Yamaha Petronas) a 1.358.

A questo punto la classe regina chiude armi e bagagli e pensa già alla giornata di domani, nella quale vedremo la FP3 alle ore 9.55 che andrà a decidere la top10 e chi, quindi, eviterà la Q1 che prenderà il via alle ore 14.10, con le qualifiche che comporranno la griglia di partenza dell’ultima gara della stagione e, soprattutto, della carriera di Valentino Rossi.

LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE PROVE LIBERE DEL VENERDI’ A VALENCIA

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.724 11 1’30.927 19

2 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.300 18 1’30.939 19 0.012 0.012

3 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’41.015 13 1’30.995 19 0.068 0.056

4 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’41.512 16 1’31.336 19 0.409 0.341

5 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’41.547 17 1’31.396 17 0.469 0.060

6 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’41.486 19 1’31.427 20 0.500 0.031

7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.943 16 1’31.513 19 0.586 0.086

8 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’42.168 18 1’31.521 20 0.594 0.008

9 4 A.DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’42.182 12 1’31.597 19 0.670 0.076

10 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’40.940 20 1’31.603 20 0.676 0.006

11 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’42.081 20 1’31.708 16 0.781 0.105

12 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.889 14 1’31.820 20 0.893 0.112

13 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.200 15 1’31.832 11 0.905 0.012

14 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’42.158 16 1’31.852 20 0.925 0.020

15 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’42.438 6 1’32.083 19 1.156 0.231

16 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’40.569 17 1’32.098 17 1.171 0.015

17 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.730 19 1’32.208 19 1.281 0.110

18 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’42.767 14 1’32.214 14 1.287 0.006

19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’41.974 11 1’32.219 14 1.292 0.005

20 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’41.104 13 1’32.229 18 1.302 0.010

21 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’52.981 3 1’32.285 17 1.358 0.056

Credit: MotoGP.com Press