MotoGP, risultati e classifica warm-up GP Valencia 2021: Mir davanti, 4° Bagnaia. Valentino Rossi 16°

Si è appena concluso il warm up dell’ultimo Gran Premio della stagione, quello di Valencia. Al comando Joan Mir (1’31″082), davanti a Nakajima e a Rins. Quarto il primo degli italiani, Francesco Bagnaia, in una mattina particolarmente caratterizzata dalla poca voglia di spingere e dalla tanta voglia di cercare il settaggio giusto in vista dell’ultima danza.

Non forza particolarmente Fabio Quartararo: il nizzardo, ormai Campione del Mondo, è settimo dietro a Enea Bastianini, bravo a spingere nel finale. Condizioni di perfetto sole sul circuito valenciano intitolato a Ricardo Tormo.

E proprio di ultima danza si tratta per Valentino Rossi, che conclude qui la propria carriera: per lui warm up da sedicesima posizione. Ultima in MotoGP anche per Danilo Petrucci, che è 17°.

Di seguito la classifica completa della sessione mattutina, con la gara che partirà alle 14:00 e determinerà l’ultima e definitiva graduatoria per quel che concerne l’annata 2021.

RISULTATI E CLASSIFICA WARM UP GP VALENCIA 2021

1 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’31.082

2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 330.5 1’31.230 0.148 / 0.148

3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.8 1’31.320 0.238 / 0.090

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 328.9 1’31.353 0.271 / 0.033

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 332.1 1’31.433 0.351 / 0.080

6 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 332.1 1’31.472 0.390 / 0.039

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.8 1’31.523 0.441 / 0.051

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.4 1’31.633 0.551 / 0.110

9 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 328.9 1’31.696 0.614 / 0.063

10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.3 1’31.701 0.619 / 0.005

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.8 1’31.708 0.626 / 0.007

12 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 332.1 1’31.728 0.646 / 0.020

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 1’31.747 0.665 / 0.019

14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.8 1’31.927 0.845 / 0.180

15 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 328.9 1’31.981 0.899 / 0.054

16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1’31.987 0.905 / 0.006

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 319.8 1’32.060 0.978 / 0.073

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.3 1’32.296 1.214 / 0.236

19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 328.9 1’32.327 1.245 / 0.031

20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 325.8 1’32.392 1.310 / 0.065

Foto: MotoGP.com Press