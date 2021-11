MotoGP, GP Valencia: gli highlights delle prove libere

La prima giornata di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021 è andata in archivio per la MotoGP con un Jack Miller in grande spolvero, autore del miglior tempo di giornata in 1’30″927 con la Ducati ufficiale davanti allo spagnolo Pol Espargarò (Honda) e al compagno di squadra Francesco Bagnaia.

Fuori dalla top10 il nuovo Campione del Mondo Fabio Quartararo, in grande difficoltà sia con il bagnato in FP1 che sull’asciutto in FP2. Molto bene Franco Morbidelli, 13° a 9 decimi dalla vetta senza aver montato la gomma soft posteriore nuova per il time-attack a fine turno.

Di seguito il VIDEO con gli highlights delle prove libere del venerdì per la MotoGP a Valencia.

HIGHLIGHTS PROVE LIBERE GP VALENCIA 2021 MOTOGP:





Credit: MotoGP.com Press