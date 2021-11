Valentino Rossi oggi ha chiuso la sua leggendaria carriera nel Motomondiale. Il nove volte campione del mondo ha concluso al decimo posto il Gran Premio della Comunitat Valenciana, e ha ufficialmente appeso il casco e la tuta al chiodo. Una marea gialla ha accolto e festeggiato l’ultimo atto del ‘Dottore’ nella chiusura di un 2021 in MotoGP che ha incoronato, invece, Francesco Bagnaia come ultimo vincitore di questa annata.

Al termine della corsa, ovviamente, è stato tributato un saluto caloroso ed immenso per il pilota nativo di Tavullia, con tutti i piloti che hanno sottolineato l’ammirazione per una delle colonne del motorsport. Il portacolori del team Yamaha Petronas ha provato a spiegare ai microfoni di Sky Sport le sue emozioni di questo momento.

Un mix di orgoglio per quanto fatto nella sua carriera, la soddisfazione per essere stato celebrato come una rock star e, non ultimo, la felicità per avere disputato un’ultima gara di spessore. Tra battute, tipiche del suo stile “hanno cercato tutti di farmi piangere” fino a ringraziamenti vari, il “Dottore” ha vissuto una domenica che non dimenticherà mai.

Andiamo, quindi, ad ascoltare direttamente dalla sua voce tutte le emozioni vissute oggi sul tracciato di Valencia.

VIDEO: LE PAROLE DI VALENTINO ROSSI





Foto: Lapresse