MotoGP in tv, GP Valencia 2021: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

Mancano poche ore alle prime prove libere del Gran Premio di Valencia, ultimo atto del Motomondiale 2021. Lo spettacolo è assicurato per quella che sarà la quarta competizione in terra spagnola della stagione dopo Barcellona, Aragon e Jerez.

Lo scorso anno vinse il nostro Franco Morbidelli (Yamaha) al termine di una bellissima battaglia contro l’australiano Jack Miller (Ducati). Terzo posto 12 mesi fa per l’iberico Pol Espargarò, ai tempi pilota Aprilia ed attuale alfiere di Honda.

L’impianto nel circuito dedicato a Riccardo Tormo sarà l’ultima prova della strepitosa carriera di Valentino Rossi. Il #46 del gruppo si appresta per lasciare il mondo delle due ruote, pronto per un nuovo impegno con le auto che lo vedrà protagonista a partire dalla prossima annata.

Il Gran Premio di Valencia sarà proposto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), DAZN ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky). Le prove libere non verranno diffuse su TV8 che si limiterà a proporre le qualifiche e la gara di domenica per le tre classi. SkyGO e NowTV sono a disposizione per il live streaming, mentre OA Sport seguirà costantemente l’evento con la Diretta Live.

PROGRAMMAZIONE GP VALE NCIA MOTOMONDIALE 2021

Programma Sky Sport/DAZN

Venerdì 12 novembre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 13 novembre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 14 novembre

Ore 8.40-9.00, Moto 3, Warm Up, diretta

Ore 9.10.-9.30, Moto 2, Warm Up, diretta

Ore 9.40-10.000, Moto GP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

GP VALENCIA MOTOMONDIALE IN TV

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta su DAZN

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Diretta qualifiche sabato e gare domenica su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LaPresse