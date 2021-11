DIRETTA MotoGP, GP Valencia LIVE: i video delle celebrazioni a Valentino Rossi. Bagnaia gli dedica la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Finisce qui la diretta dell’ultima gara di Valentino Rossi in MotoGP, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport!

15.13 Momenti che vorremmo non finissero mai.

15.06 Cori da stadio ai box per Valentino Rossi.

15.02 Altre immagini che non hanno bisogno di commenti.

A hero's reception! 🙌@ValeYellow46 truly has been head and shoulders above the rest over a quarter of a century! 💛#GrazieVale #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/gJWVGM9RFT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2021

15.00 Guardate come è stato accolto Valentino Rossi ai box. Tra due ali di folla. E’ amato da tutti.

14.57 Valentino Rossi celebrato da tifosi e piloti. Momenti che non dimenticheremo.

14.55 Il giro d’onore di Valentino Rossi:

Valentino Rossi raggiunge la pit-lane, dove viene omaggiato di fatto da tutto il paddock (avversari inclusi).

Di seguito il bellissimo video-tributo della DORNA al n.46:

Dopo una lunga pausa in curva 1, Valentino Rossi riparte per completare il suo ultimo giro di rientro verso la pit-lane. Fuochi d’artificio nel frattempo al “Ricardo Tormo” di Valencia!

Di seguito la top10 del GP Valencia 2021 di MotoGP:

1 63 F. BAGNAIA 41:15.481 2 89 J. MARTIN +0.489 3 43 J. MILLER +0.823 4 36 J. MIR +5.214 5 20 F. QUARTARARO +5.439 6 5 J. ZARCO +6.993 7 33 B. BINDER +8.437 8 23 E. BASTIANINI +10.933 9 41 A. ESPARGARO +12.651 10 46 V. ROSSI +13.468

Comincia la festa a Valencia nel giro d’onore di Valentino Rossi! Tutti i piloti della griglia lo omaggiano scortandolo per alcune centinaia di metri.

For the victories, for the rivalries, for the inspiration, for the laughs, for the celebrations, for the showbiz… Thank you @ValeYellow46 💛#GrazieVale #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/Wxl23g4U6S — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2021

VINCE BAGNAIA!!! Tripletta Ducati!! Completano il podio Martin e Miller. Valentino Rossi chiude 10° la sua ultima gara in MotoGP!!! Una prestazione davvero onorevole a 42 anni suonati…

ULTIMO GIRO!!! Bagnaia ha 1″ di vantaggio su Martin e Miller, che si contendono la piazza d’onore a Valencia. Sempre 10° Valentino Rossi!!!

-2 Miller ha preso Martin!! Ci aspetta un bellissimo duello finale per il secondo posto in casa Ducati, mentre Bagnaia ha preso un buon vantaggio e si invola verso il successo!

-3 Bastianini nel frattempo supera Aleix Espargarò e fa un altro passo avanti, salendo in ottava posizione e andando a caccia di Binder per la settima.

-4 Valentino Rossi incalzato da Morbidelli, ma per il momento il Dottore riesce a resistere in decima posizione nella sua ultima gara in MotoGP!

-4 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 63 F. BAGNAIA 34:44.665 2 89 J. MARTIN +0.525 3 43 J. MILLER +1.207 4 36 J. MIR +3.780 5 20 F. QUARTARARO +4.865 6 5 J. ZARCO +6.571 7 33 B. BINDER +8.344 8 41 A. ESPARGARO +8.642 9 23 E. BASTIANINI +9.333 10 46 V. ROSSI +12.331

-5 Bagnaia accumula mezzo secondo di vantaggio su Martin, ma attenzione ad un clamoroso Miller che guadagna altri due decimi e si avvicina a 7 decimi dalla seconda posizione!

-6 Miller è scatenato e guadagna altri due decimi sulla coppia di testa, portandosi ad 1″ dalla coda di Martin. Sempre 10° Valentino Rossi appena davanti a Morbidelli.

-7 Martin non vuole mollare e resta a contatto con Bagnaia! Prestazione straordinaria da parte del rookie spagnolo della Ducati Pramac…

-8 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 63 F. BAGNAIA 28:39.183 2 89 J. MARTIN +0.356 3 43 J. MILLER +1.615 4 36 J. MIR +1.985 5 20 F. QUARTARARO +3.891 6 41 A. ESPARGARO +5.100 7 5 J. ZARCO +5.361 8 33 B. BINDER +6.610 9 23 E. BASTIANINI +7.132 10 46 V. ROSSI +9.941

-9 Miller reagisce e scavalca Mir con una bellissima staccata in curva 2!! Al momento si sta concretizzando una possibile storica tripletta Ducati!!!

-10 Morbidelli ha ormai raggiunto Valentino Rossi e si appresta ad attaccarlo per andarsi a prendere la decima posizione. Il ritmo del Dottore è comunque di tutto rispetto…

-10 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 63 F. BAGNAIA 25:36.526 2 89 J. MARTIN +0.491 3 36 J. MIR +1.228 4 43 J. MILLER +1.526 5 20 F. QUARTARARO +3.517 6 41 A. ESPARGARO +4.350 7 5 J. ZARCO +5.099 8 33 B. BINDER +6.038 9 23 E. BASTIANINI +6.733 10 46 V. ROSSI +8.545

-11 CHE GIRO!!! 1’31″0 e mezzo secondo di vantaggio già accumulato su Martin in una sola tornata per Bagnaia!

-12 Bagnaia prova lo strappo!! Questo è il momento decisivo della gara: Pecco può imporre il suo ritmo con pista libera e piazzare l’allungo definitivo…

-12 Bagnaia rompe gli indugi e passa Martin!!!! Pecco è primo!!! Bellissima manovra alla staccata di curva 14 per il piemontese della Ducati.

-13 Martin e Bagnaia hanno 8 decimi di vantaggio sulla Suzuki di Mir, 1″1 sulla Ducati di Miller e 3″ sulla Yamaha di Quartararo.

-14 Sembra arrestarsi in questa fase la prodigiosa rimonta di Bastianini, già bravo a risalire dalla 18ma posizione in griglia alla nona attuale dopo 13 giri.

-15 Bagnaia sta sfruttando il traino di Martin per allungare sul resto degli inseguitori e per non stressare troppo la gomma posteriore in vista dell’ultimo terzo di gara. Mir sta spingendo al massimo per tornare a ridosso delle Ducati…

-16 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 89 J. MARTIN 17:37.658 2 63 F. BAGNAIA +0.285 3 36 J. MIR +0.958 4 43 J. MILLER +1.335 5 20 F. QUARTARARO +2.662 6 41 A. ESPARGARO +3.431 7 33 B. BINDER +3.870 8 5 J. ZARCO +4.145 9 23 E. BASTIANINI +4.896 10 46 V. ROSSI +5.609

-17 Colpo di scena!!! Fuori Rins!! Ennesima caduta della stagione per il catalano della Suzuki, che getta così alle ortiche un probabilissimo podio…

-18 Mir si stacca dal gruppo di testa! Martin, Bagnaia e Rins hanno scremato progressivamente il gruppo e ora sono in fuga. 11° Valentino Rossi a 5″ dal leader.

-18 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 89 J. MARTIN 13:51.891 2 63 F. BAGNAIA +0.137 3 42 A. RINS +0.428 4 36 J. MIR +1.164 5 43 J. MILLER +1.764 6 20 F. QUARTARARO +2.186 7 41 A. ESPARGARO +2.701 8 33 B. BINDER +3.563 9 5 J. ZARCO +3.785 10 23 E. BASTIANINI +4.543

-19 Bastianini attacca Valentino Rossi sul rettilineo grazie alla potenza del motore Ducati e si porta in decima posizione, continuando la sua inesorabile rimonta.

-20 I primi quattro sono racchiusi in 1″, mentre sono leggermente più staccati Quartararo, Miller e Aleix Espargarò.

-21 Valentino Rossi aumenta il ritmo ma perde il treno del tandem Binder-Zarco. Il Dottore è sempre 10° ma deve guardarsi le spalle da un minaccioso Bastianini.

-22 Suzuki scatenate! Rins e Mir incalzano le Ducati e sembrano più veloci in questa fase in termini di ritmo. Bagnaia si difende bene però anche grazie alla velocità massima sul dritto della sua GP21.

-22 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 89 J. MARTIN 7:39.096 2 63 F. BAGNAIA +0.145 3 42 A. RINS +0.310 4 36 J. MIR +0.518 5 20 F. QUARTARARO +1.342 6 43 J. MILLER +1.692 7 41 A. ESPARGARO +1.969 8 33 B. BINDER +2.546 9 5 J. ZARCO +2.870 10 46 V. ROSSI +3.573

-23 Cade Nakagami!! Il giapponese della Honda ha perso l’anteriore in curva 6 proprio mentre stava per attaccare Valentino Rossi. Nessuna conseguenza comunque per il nipponico.

-24 Valentino Rossi nel frattempo cede il passo alla Ducati di Zarco e scende in decima posizione, precedendo Nakagami ed un terzetto di italiani formato da Bastianini, Morbidelli e Dovizioso.

-24 PECCOO!!! Sverniciato Mir sul rettilineo! Seconda posizione per Bagnaia, che si lancia all’inseguimento di Martin.

-25 Mir ha davvero un grande passo e sembra pronto ad affondare l’attacco sulla Ducati Pramac di Martin. Bagnaia in questa fase sembra in gestione, mentre Miller perde un’altra posizione da Rins ed è 5°.

-26 Botta e risposta Miller-Martin là davanti, con l’australiano che esce dal duello con le ossa rotte scivolando alle spalle di Mir e Bagnaia in quarta piazza.

1° giro/27 Se ne vanno Martin, Miller, Mir e Bagnaia. Più attardati Rins e Quartararo, che si lanciano all’inseguimento del quartetto di testa.

PARTITI!!!! Martin difende la pole davanti a Miller e Mir, 4° Bagnaia. Guadagna una posizione Valentino Rossi, è 9°!!

13.59 In corso di svolgimento il giro di ricognizione a Valencia! A breve i piloti si schiereranno nuovamente in griglia per la partenza dell’ultimo GP stagionale. Fari puntati su Valentino Rossi, che parte decimo dalla quarta fila!

13.57 Nella giornata dell’addio di Rossi, la Ducati prova a sfatare un tabù andando a caccia della prima tripletta della sua storia nel Motomondiale. Bagnaia, Miller, Martin e Zarco possono ambire tutti al podio, ma gli avversari non mancano e sono decisamente agguerriti…

13.56 Meno di cinque minuti prima dell’ultima gara del Mondiale MotoGP 2021! A Valencia va in scena l’ultimo atto della leggendaria carriera del Dottore sulle due ruote.

13.54 Salutano oggi la MotoGP (per il momento) anche i due piloti della KTM Tech 3, Danilo Petrucci e Iker Lecuona, che verranno rimpiazzati nel 2022 da Remy Gardner e Raul Fernandez.

13.52 Obiettivo top10 non scontato per Valentino Rossi nella sua ultima gara, su una pista che gli ha riservato in passato più delusioni (vedi i Mondiali persi nel 2006 e nel 2015) che gioie.

13.49 Già deciso, oltre al titolo piloti, anche quello costruttori con il trionfo della Ducati a Portimao con una gara di anticipo. Ancora in bilico il Mondiale riservato ai team, anche se la Ducati Factory (Bagnaia e Miller) ha 28 punti di margine sulla Yamaha Monster Energy (Quartararo e Morbidelli) ed è quindi vicinissima all’obiettivo.

13.47 Di seguito la classifica generale del Mondiale MotoGP 2021 prima dell’ultimo GP di Valencia, con le prime 3 posizioni già definite:

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 267

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 227

3 Joan MIR Suzuki SPA 195

4 Jack MILLER Ducati AUS 165

5 Johann ZARCO Ducati FRA 163

6 Marc MARQUEZ Honda SPA 142

7 Brad BINDER KTM RSA 142

8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 113

9 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 106

10 Pol ESPARGARO Honda SPA 100

11 Alex RINS Suzuki SPA 99

12 Enea BASTIANINI Ducati ITA 94

13 Miguel OLIVEIRA KTM POR 92

14 Jorge MARTIN Ducati SPA 91

15 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 76

16 Alex MARQUEZ Honda SPA 67

17 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 42

18 Luca MARINI Ducati ITA 41

19 Iker LECUONA KTM SPA 38

20 Valentino ROSSI Yamaha ITA 38

21 Danilo PETRUCCI KTM ITA 37

22 Stefan BRADL Honda GER 14

23 Michele PIRRO Ducati ITA 12

24 Andrea DOVIZIOSO Yamaha ITA 8

13.44 GRIGLIA DI PARTENZA GP VALENCIA 2021 MOTOGP:

1 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q2 1’29.936 8 9 328.9

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’30.000 7 8 0.064 0.064 325.8

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’30.325 3 8 0.389 0.325 328.9

4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’30.395 7 9 0.459 0.070 325.8

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’30.418 7 9 0.482 0.023 328.9

6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’30.475 3 7 0.539 0.057 322.8

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’30.509 5 7 0.573 0.034 324.3

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’30.620 3 8 0.684 0.111 321.3

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q2 1’30.644 7 9 0.708 0.024 322.8

10 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’30.746 6 9 0.810 0.102 324.3

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’30.781 3 8 0.845 0.035 319.8

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’31.024 7 8 1.088 0.243 324.3

13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’30.859 7 9 (*) 0.186 316.8

14 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’30.991 7 8 (*) 0.318 0.132 321.3

15 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’30.994 7 9 (*) 0.321 0.003 325.8

16 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’31.045 7 9 (*) 0.372 0.051 316.8

17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q1 1’31.073 7 8 (*) 0.400 0.028 322.8

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q1 1’31.185 7 8 (*) 0.512 0.112 321.3

19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’31.251 4 7 (*) 0.578 0.066 327.4

20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’31.319 3 8 (*) 0.646 0.068 321.3

13.42 Bella sorpresa nel frattempo per Valentino Rossi, che ha incontrato nel box Petronas il suo idolo sportivo Ronaldo “Il Fenomeno”, ex centravanti brasiliano dell’Inter, prima di schierarsi in griglia.

13.40 Da non sottovalutare anche la Honda di Takaaki Nakagami, 9° in qualifica, autore del miglior tempo nelle FP4 ed estremamente competitivo sul ritmo anche nel warm-up di stamattina.

13.36 Ci si aspetta una buona rimonta da parte delle Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, rispettivamente 8° e 11° in griglia ma dotati sulla carta di un buon passo gara sulla lunga distanza.

13.33 Bagnaia resta il favorito principale per il successo, anche grazie alla sua ottima posizione di partenza in griglia, ma attenzione alle Suzuki di Joan Mir e Alex Rins oltre alle altre Ducati di Miller e Martin.

13.29 Di seguito la classifica del warm-up andato in scena stamattina al “Ricardo Tormo” di Valencia per la MotoGP:

1 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’31.082

2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 330.5 1’31.230 0.148 / 0.148

3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.8 1’31.320 0.238 / 0.090

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 328.9 1’31.353 0.271 / 0.033

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 332.1 1’31.433 0.351 / 0.080

6 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 332.1 1’31.472 0.390 / 0.039

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.8 1’31.523 0.441 / 0.051

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.4 1’31.633 0.551 / 0.110

9 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 328.9 1’31.696 0.614 / 0.063

10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.3 1’31.701 0.619 / 0.005

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.8 1’31.708 0.626 / 0.007

12 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 332.1 1’31.728 0.646 / 0.020

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 1’31.747 0.665 / 0.019

14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.8 1’31.927 0.845 / 0.180

15 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 328.9 1’31.981 0.899 / 0.054

16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1’31.987 0.905 / 0.006

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 319.8 1’32.060 0.978 / 0.073

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.3 1’32.296 1.214 / 0.236

19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 328.9 1’32.327 1.245 / 0.031

20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 325.8 1’32.392 1.310 / 0.065

13.26 Ad oggi il 42enne di Tavullia vanta 9 titoli mondiali (di cui 7 nella classe regina), 115 GP vinti (di cui 89 in top class) e 235 podi complessivi (199 tra 500cc e MotoGP). Il sogno sarebbe quello di raggiungere il 200° podio nella massima categoria, ma non sembrano esserci i presupposti per un risultato del genere oggi.

13.23 Si chiude oggi la leggendaria carriera di una vera e propria icona globale del motociclismo, che termina la sua lunga avventura nel Motomondiale dopo 26 stagioni.

13.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021, ultima gara di Valentino Rossi in MotoGP.

10.12: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE e un saluto dalla redazione di OA Sport. Appuntamento alle ore 14.00 per la gara.

10.10: Bagnaia ha deciso di appoggiare l’iniziativa di Bezzecchi con un casco dedicato a Valentino, con la scritta “Che Spettacolo!”.

10.08: Sarà il Valentino Rossi-day, inutile negarlo, e i piloti che sono più vicini a lui gli hanno dedicato un casco speciale.

10.05: Una grandissima Suzuki in questo turno con Mir su un passo molto veloce da 1’31″0 e Rins più lento di due decimi. Bagnaia, quarto in questa sessione, dovrà guardarsi dalla coppia di Hamamatsu. Quartararo è settimo a 0″441 e non ha convinto più di tanto con la combinazione hard/medium.

10.02: Di seguito la classifica del warm-up:

10.00: Ultimi fuochi con Mir che chiude il turno davanti a tutti con il tempo di 1’31″082 a precedere di 0″148 Nakagami (LCR Honda) e di 0″238 Rins. Bagnaia è quarto a 0″271, Bastianini 6° a 0″390, Quartararo 7° a 0″441. Franco Morbidelli 13° a 0″665, Dovizioso 14° a 0″845 e Valentino Rossi 16° a 0″905.

10.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

9.58: Le due Suzuki vanno davvero forto stamane con Mir al comando (1’31″082) a precedere di 0″239 Rins. Zarco terzo a 0″351. Bagnaia è quinto a 0″419.

9.56: Quartararo è quarto a 0″441 dalla vetta occupata da Mir mentre Bagnaia è ottavo a 0″648.

9.55: Maverick Vinales si porta in quarta posizione a 0″619 con l’Aprilia, Dovizioso 11° a 0″845 e Valentino Rossi 13° a 0″905.

9.55: Mir comanda con il crono di 1’31″082 a precedere di 0″351 Zarco e di 0″415 Nakagami.

9.54: Bagnaia inizia la risalita e si porta in quinta posizione a 0″648 da Mir con la Ducati, Morbidelli 7° a 0″777 e Dovizioso 9° a 0″845.

9.53: Valentino Rossi in questo momento è 15° a 1″158 da Mir. Un passo da 1’32″basso per il ‘Dottore’.

9.52: Grande passo di Mir sul piede dell’1’31″0, mentre Bagnaia è 14° a 1″053 dalla vetta. Da capire il lavoro del ducatista.

9.51: Mir è in testa con il crono di 1’31″295 a precedere di 0″287 Zarco e di 0″564 Morbidelli. Quartararo quarto a 0″712, Valentino Rossi 10° a 0″945.

9.50: Il ‘Dottore’ sta girando con un due medie, mentre Mir conduce con il crono di 1’31″295 a precedere di 0″751 Lecuona e di 0″759 Morbidelli. Quartararo è quarto a 0″806. Da notare che il francese sta girando una hard all’anteriore e una media al posteriore. Bagnaia è sceso ora in pista.

9.48: Mir in vetta con il crono di 1’31″295 a precedere di 0″845 Zarco. Valentino Rossi in questo momento è nono a 1″390.

9.46: La pista migliora di giro in giro con Mir davanti a tutti con il crono di 1’31″676 a precedere di 0″673 Dovizioso. Tanti piloti stanno girando con una combinazione di medie.

9.45: Dovizioso si porta in vetta con il crono di 0″123 a precedere Lecuona e di 0″263 Zarco.

9.44: Andrea Dovizioso davanti a con il crono di 1’33″377 a precedere di 0″900 Lecuona.

9.42: Tutti in pista per questo turno così importante per deliberare le ultime modifiche sulle moto.

9.40: VIA AL WARM-UP!!!

9.36: Tra poco si comincia e sarà una sessione molto importante per stabilire gli ultimi dettagli della gara di oggi.

9.33: Condizioni di pista ideali per i piloti, visto che a Valencia c’è il sole.

9.30: 10′ al via del warm-up.

9.27: Apprestiamoci a vivere dalle 9.40 un warm-up molto tirato.

9.24: Infine, Valentino Rossi inizierà la sua ultima recita dalla decima casella. Qualunque sia il risultato, sarà una giornata che segnerà la fine di un’epoca del Motociclismo. Godiamoci, quindi, l’atto conclusivo dell’avventura del Dottore nel campionato iridato a due ruote.

9.21: Quale occasione migliore di un GP di fine stagione, con Quartararo appagato, per provare il colpaccio? Le avversarie più pericolose saranno senza dubbio le Suzuki, poiché Joan Mir e Alex Rins appaiono godere di un’ottima competitività.

9.18: La Casa di Borgo Panigale ha firmato 7 doppiette dal 2003 a oggi, ma mai è riuscita a monopolizzare il podio. Quest’anno c’è andata molto vicina a Le Mans (Miller 1°, Zarco 2° e Bagnaia 4°), però è sempre mancato il centesimo per fare l’euro.

9.15: Il favorito può essere considerato Francesco Bagnaia, la cui seconda metà di 2021 è senza ombra di dubbio impressionante e degna di un pilota in grado di vincere il Mondiale. In realtà per Ducati l’obiettivo più ambizioso può essere considerato quello della tripletta, sinora mai realizzata nella storia del Motomondiale.

9.12: In tal senso, lo spagnolo è nettamente avvantaggiato, poiché partirà dalla pole position, mentre la Bestia dovrà giocoforza risalire dalla pancia del gruppo. Si gareggerà, inoltre, per il successo di giornata.

9.09: Restano in ballo il Mondiale Team, con Ducati Factory forte di 28 lunghezze di margine su Yamaha Factory, e soprattutto il ruolo di rookie of the year. Enea Bastianini e Jorge Martin sono infatti separati da soli 3 punti in favore dell’italiano.

9.06: Non solo Fabio Quartararo si è già laureato Campione del Mondo, ma anche la seconda e la terza posizione della classifica iridata sono fissate matematicamente, con Francesco Bagnaia alla piazza d’onore e Joan Mir sul gradino più basso del podio. Inoltre la Ducati già vinto per l’aritmetica il Mondiale costruttori.

9.03: Quest’oggi a Valencia calerà il sipario sul Motomondiale 2021 e, con esso, sulla carriera di Valentino Rossi. Nel pomeriggio odierno vedremo per l’ultima volta il Dottore nelle vesti di pilota di MotoGP, a oltre un quarto di secolo da quel 31 marzo 1996, quando cominciò una delle epopee più belle della storia del motociclismo. Sarà questo il tema più forte della gara prevista alle 14.00, soprattutto perché nella classe regina è rimasto poco in palio.

9.00: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP e ultima gara in carriera di Valentino Rossi nel Motomondiale.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP e ultima gara in carriera di Valentino Rossi nel Motomondiale. Il Dottore partirà decimo in griglia dopo una delle migliori qualifiche dell’anno e proverà a conservare un posto nella top10 anche oggi.

Prima fila tutta Ducati a Valencia con il rookie spagnolo Jorge Martin in pole position davanti al vice-campione iridato Francesco Bagnaia e all’australiano Jack Miller. Attenzione però alle Suzuki, sempre molto forti in gara ed estremamente temibili con Joan Mir 4° e Alex Rins 6° dopo le prove ufficiali.

Ci si aspetta una buona rimonta da parte delle Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, rispettivamente 8° e 11° ma dotati sulla carta di un buon passo gara sulla lunga distanza. Da non sottovalutare anche la Honda di Takaaki Nakagami, autore del miglior tempo nelle FP4 e chiamato ad una progressione importante dalla terza fila.

Si comincia alle ore 9.40 con il warm-up mattutino, mentre la gara della MotoGP a Valencia scatterà alle 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’ultima gara in carriera di Valentino Rossi nel Motomondiale: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press