MotoGP su TV8, GP Valencia 2021: orari e programma, la gara in diretta in chiaro!

All’autodromo Ricardo Tormo quest’oggi si disputerà il Gran Premio della Comunità Valenciana, con il quale calerà il sipario sul Motomondiale 2021. In MotoGP Fabio Quartararo si è già laureato matematicamente Campione del Mondo, con Francesco Bagnaia già sicuro di chiudere secondo la classifica generale e la Ducati certa del titolo costruttori. Sarà, inoltre, l’ultimo GP della carriera di Valentino Rossi.

In Moto2 l’australiano Remy Gardner ha 23 punti di vantaggio sul compagno di squadra Raul Fernandez. Al ventitreenne di Sidney basterà un 13° posto per arpionare il Mondiale cadetto. Invece in Moto3 Pedro Acosta ha matematicamente chiuso i conti settimana scorsa, respingendo l’assalto all’arma bianca di Dennis Foggia. Vedremo se Romano Fenati sarà in grado di chiudere sul podio la classifica iridata, ma per farlo deve recuperare 13 lunghezze a Sergio Garcia.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura in chiaro dei warm-up.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta le gare e i warm-up di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Le differite saranno disponibili anche su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

GP VALENCIA 2021 MOTOGP IN TV

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

11.00 Moto3, GARA (Diretta)

12.15 Moto2, GARA (Diretta)

14.00 MotoGP, GARA (Diretta)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

