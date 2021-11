MotoGP, Lecuona detta il passo sul bagnato in FP1 a Valencia. 6° Bagnaia, non gira Valentino Rossi

Iker Lecuona si conferma un grande specialista in condizioni di pista bagnata e firma il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021, valido come ultimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

Lo spagnolo della KTM Tech 3, all’ultimo weekend nel Motomondiale prima di passare alla Superbike nel 2022, è stato il più rapido del lotto in 1’40″569 rifilando 155 millesimi alla Ducati dell’australiano Jack Miller (caduto in curva 1 a 10 minuti dalla fine del turno) e 161 millesimi alla KTM ufficiale del portoghese Miguel Oliveira.

Quarta piazza a 371 millesimi dalla vetta per la Ducati Pramac del francese Johann Zarco, un altro grande interprete della guida sotto la pioggia, mentre va sottolineato il notevole quinto posto di Joan Mir con la Suzuki a meno di quattro decimi dal leader.

Buona prestazione anche per Francesco “Pecco” Bagnaia, già certo del suo secondo posto nel Mondiale e reduce dalla vittoria schiacciante di Portimao, che ha concluso le FP1 in sesta piazza a 446 millesimi da Lecuona nonostante una caduta in curva 2 che lo ha costretto a perdere molti minuti di azione in pista.

Completano la top10 Luca Marini (Ducati Avintia), Franco Morbidelli (Yamaha), Pol Espargarò (Honda) e Takaaki Nakagami (Honda). Grandi difficoltà come di consueto sul bagnato per il Campione del Mondo Fabio Quartararo, solo 15° con la Yamaha a 1″5 dalla miglior prestazione della mattinata. Valentino Rossi ha deciso invece sostanzialmente di non girare in FP1, considerando anche che sabato e domenica si correrà quasi sicuramente sull’asciutto.

CLASSIFICA FP1 GP VALENCIA 2021 MOTOGP

1 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 316.8 1’40.569

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 322.8 1’40.724 0.155 / 0.155

3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.9 1’40.730 0.161 / 0.006

4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 319.8 1’40.940 0.371 / 0.210

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’40.943 0.374 / 0.003

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 321.3 1’41.015 0.446 / 0.072

7 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 315.4 1’41.104 0.535 / 0.089

8 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.9 1’41.200 0.631 / 0.096

9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 318.3 1’41.300 0.731 / 0.100

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 315.4 1’41.486 0.917 / 0.186

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’41.512 0.943 / 0.026

12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 318.3 1’41.547 0.978 / 0.035

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 1’41.889 1.320 / 0.342

14 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 316.8 1’41.974 1.405 / 0.085

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.4 1’42.081 1.512 / 0.107

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 319.8 1’42.158 1.589 / 0.077

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.5 1’42.168 1.599 / 0.010

18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.3 1’42.182 1.613 / 0.014

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 309.7 1’42.438 1.869 / 0.256

20 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.3 1’42.767 2.198 / 0.329

46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 292.5 1’52.981 12.412 / 10.214

Credit: MotoGP.com Press