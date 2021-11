VIDEO MotoGP, GP Valencia 2021: highlights e sintesi. Vince Bagnaia, Valentino Rossi celebrato

Francesco Bagnaia ha vinto il GP di Valencia 2021, ultima tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo nella località spagnola. Il centauro della Ducati si è imposto al termine di una gara spettacolare, chiudendo con la ciliegina sulla torta una stagione stupenda e lanciandosi con grandi ambizioni verso il 2022 dove sembra poter essere il grande favorito per il campionato. Il piemontese ha chiuso davanti allo spagnolo Jorge Martin e all’australiano Jack Miller, per una memorabile tripletta della Ducati su una pista che spesso era stata difficile per la scuderia di Borgo Panigale.

Fabio Quartararo era già certo di essere Campione del Mondo e ha concluso in quinta posizione con la sua Yamaha ufficiale dietro allo spagnolo Joan Mir su Suzuki. Questa era soprattutto la gara d’addio di Valentino Rossi, che ha lasciato ufficialmente la MotoGP e ha chiuso la sua gloriosa carriera. Il nove volte Campione del Mondo si è reso protagonista di una bella gara, terminando al decimo posto in sella alla sua Yamaha Petronas. Il Dottore ha abbracciato tutti gli altri centauri dopo il traguardo, sotto una curva interamente tinta di giallo e sventolate le bandiera con il suo numero 46.

Successivamente il 42enne si è lanciato in un infinito giro d’onore, dando il cinque a tutti gli steward e salutando il pubblico. A quel punto è scoppiata la festa ai box, culminata in un memorabile stage diving che, per stessa ammissione del centauro di Tavullia, lo ha fatto sentire come Jim Morrison nel 1978. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del GP di Valencia 2021, ultima tappa del Mondiale MotoGP.

VIDEO HIGHLIGHTS GP VALENCIA MOTOGP 2021

Foto: Lapresse