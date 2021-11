Dopo una prima fila tutta Ducati con, in ordine di partenza, Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Jack Miller, c’è Joan Mir in quarta posizione per il Gran Premio di Valencia.

Il pilota spagnolo della Suzuki è molto soddisfatto del risultato ottenuto in qualifica, come affermato in conferenza stampa; c’è anche un po’ di rimpianto per non aver centrato la prima fila: “Oggi è stato un altro giorno positivo per noi, mi sono trovato bene con le gomme usate. Sono contento del quarto posto e ringrazio il team, anche se per poco non siamo riusciti a metterci in prima fila, ma va bene così. Domani sarà molto difficile: è sempre complicato lottare con la Ducati, sono velocissimi“.

Dopo vari problemi con la sua moto, Mir sta finalmente trovando il ritmo che voleva sin dall’inizio; c’è più feeling, e i risultati lo dimostrano: “Abbiamo avuto vari problemi quest’anno; non voglio cantare vittoria ma ci siamo avvicinati al trovare la soluzione definitiva. Già da un paio di Gran Premi le cose vanno meglio, ma non abbiamo potuto averne la certezza, viste le condizioni metereologiche sfavorevoli. Qui a Valencia, invece, ho potuto dimostrare il potenziale di questa moto dopo le modifiche, sono contento“.

Lo spagnolo è a tal punto soddisfatto delle modifiche che pensa sia un peccato che domani sarà l’ultima gara dell’anno; proprio adesso che ha trovato il giusto feeling e il ritmo è ottimo, la stagione è ormai finita: “Devo dire che è davvero un peccato che finisca la stagione, c’è un grande potenziale adesso; ma sono comunque soddisfatto, mi diverto di più nel guidare“.

