MotoGP, GP Valencia 2021: Bagnaia vuole la sesta pole consecutiva, avversari principali Miller e Pol Espargarò

Giornata di qualifiche a Valencia per il Motomondiale, nell’ambito dell’ultimo weekend di gara della stagione 2021. In MotoGP il grande tema odierno è legato a Francesco Bagnaia, che va a caccia di una possibile sesta pole position consecutiva dopo aver dimostrato ieri di poter essere decisamente competitivo con la sua Ducati GP21 anche al “Ricardo Tormo”.

Pecco ha firmato il terzo tempo in FP2 a 68 millesimi dalla testa nell’unica vera simulazione di qualifica disputata ieri su pista asciutta, ma per sua stessa ammissione non ha ancora effettuato un vero e proprio time-attack. Di conseguenza i presupposti per una nuova qualifica da protagonista ci sono tutti, anche se non sarà semplice prevalere su alcuni avversari molto temibili sul giro secco.

In primis pensiamo al suo compagno di squadra australiano Jack Miller, il più veloce del venerdì e da sempre a proprio agio sul tracciato valenciano. Ambizioni importanti anche per il padrone di casa iberico Pol Espargarò, protagonista di una bellissima FP2 conclusa tra le due Ducati ufficiali con una Honda in crescita nonostante l’assenza del faro Marc Marquez.

Attualmente 13° nella classifica combinata delle libere a 9 decimi dai primi, ci si può aspettare un ottimo risultato in prova anche da Franco Morbidelli. Il romano della Yamaha Factory ha guidato benissimo ieri sull’asciutto, girando molto forte con gomme usate e decidendo di non montare pneumatici nuovi per il time-attack in attesa di sparare tutte le cartucce a partire dalle FP3 di stamattina.

Nella lista dei possibili pretendenti alla pole position (o almeno alla prima fila) è impossibile non inserire anche Fabio Quartararo, grande interprete delle qualifiche già certo del titolo iridato. Il Diablo è però reduce da una prima giornata di libere sottotono, in cui ha fatto fatica ad emergere non solo sul bagnato ma anche con gomme slick nel momento dei time-attack. Obiettivo Q2 difficile per tutti gli altri italiani, tra cui un Valentino Rossi che si appresta a disputare la sua ultima qualifica della carriera in MotoGP.

Foto: Lapresse