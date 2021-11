La prima giornata di prove libere è andata in archivio per la MotoGP a Valencia con dei riscontri abbastanza incoraggianti in casa Yamaha per gli italiani Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, entrambi in crescita dopo alcune settimane molto difficili in termini di prestazioni e risultati.

“Franky” si è reso protagonista forse della miglior giornata dal suo rientro dopo l’infortunio al ginocchio, difendendosi egregiamente sul bagnato (da sempre molto ostico per lui) in FP1 e poi girando davvero forte sull’asciutto in FP2 con gomme usate.

Il romano della Yamaha Factory è solo 13° nella classifica combinata delle libere a 9 decimi dalla vetta, ma è anche uno dei pochi a non aver montato gomma soft nuova per provare il time-attack. Segnali importanti dunque per il campione del mondo Moto2 del 2017, che domattina dovrà però dimostrarsi efficace anche sul giro secco con gomme nuove per centrare l’accesso diretto in Q2 e continuare a costruire un weekend da protagonista.

Exploit meno evidente da parte di Dovizioso, che ha comunque fatto un deciso passo avanti rispetto alle ultime uscite a Misano e Portimao. Il forlivese della Yamaha Petronas ha chiuso il venerdì di Valencia in nona posizione a 670 millesimi dal miglior tempo di Jack Miller, a testimonianza di un bel miglioramento sul giro secco, anche se sul passo sembra ancora lontano dalla top 5.

Credit: MotoGP.com Press