MotoGP, orari qualifiche 13 novembre: programma GP Valencia 2021, tv streaming, guida DAZN, Sky e TV8

Manca sempre meno all’ultimo turno di qualifiche del Motomondiale 2021. Tutto è pronto in quel di Valencia per l’epilogo della MotoGP, categoria che lo scorso mese ha assegnato il titolo al francese Fabio Quartararo (Yamaha).

Attiva ora e guarda le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 live e on demand

Lo scorso anno il migliore nella sfida contro il cronometro fu il nostro Franco Morbidelli (Yamaha) in 1.30.191. Secondo posto in quell’occasione per l’australiano Jack Miller (Ducati) davanti al giapponese Takaaki Nakagami (Honda). I tempi potrebbero essere più alti questo week-end visto che lo scorso anno si era tenuto un doubleheader su questo tracciato.

Sarà una qualifica speciale per Valentino Rossi, l’ultima in carriera con le due ruote prima di una nuova sfida con le auto nel mondo delle GT. Il #46 è pronto a dare battaglia per entrare nella Q2, una missione non impossibile

Le qualifiche del Gran Premio di Valencia saranno proposte in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), su DAZN ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky). SkyGO e NowTV sono disponibili per il live streaming, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente con la diretta testuale.

PROGRAMMAZIONE GP VALE NCIA MOTOMONDIALE 2021

Programma Sky Sport/DAZN

Sabato 13 novembre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Programma TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky)

Sabato 13 novembre

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

QUALIFICHE GP VALENCIA MOTOMONDIALE IN TV

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta su DAZN

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Diretta qualifiche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LaPresse