Valentino Rossi si è reso protagonista di una splendida qualifica nel GP di Valencia 2021, ultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo nella località spagnola. Il nove volte Campione del Mondo è riuscito ad arpionare un’ottima decima posizione, suo miglior risultato dallo scorso 28 agosto (scattò in top-10 nel GP di Gran Bretagna). Il centauro di Tavullia è riuscito ad agguantare l’accesso diretto al Q2 con una fiammata da fuoriclasse e poi si è distinto nel turno decisivo. L’alfiere della Yamaha Petronas scatterà così dalla quarta fila e domani cercherà di ottenere un buon risultato in quella che sarà l’ultima gara della sua gloriosa carriera.

Il Dottore ha analizzato la sua prestazione in conferenza stampa: “Il motociclismo italiano perde tanto anche con il ritiro di Tony Cairoli, emozionante vedere la sua ultima gara. Non solo io e lui, ma anche atleti come Federica Pellegrini, aspettavano che smettessi io (ride, n.d.r.)“.

Gli altri piloti in pista omaggeranno sicuramente Valentino Rossi, anche se il 42enne non ha idea di quello che accadrà a Valencia: “Cosa mi aspetto da loro? Non so cosa aspettarmi da loro ma dico che va bene tutto, possono fare quello che vogliono“.

Valentino Rossi si è soffermato anche sull’atavico problema con gli pneumatici: “Grande feeling con la moto, siamo riusciti ad ottenere un gran risultato. Le gomme? Grande cambiamento negli ultimi anni. Io mi trovavo bene con le Bridgestone e meno con le Michelin che sono più morbide e il fatto di essere un pilota alto non ha aiutato. Ci tengo a fare bene anche perché il momento è particolarmente emozionante“.

Foto: MotoGP.com Press